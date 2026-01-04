娛樂報報／朱軒洋赴彰化當彩蛋 現身北車187身高藏不住

本刊讀者在台北車站巧遇朱軒洋。（圖／讀者提供、翻攝自朱軒洋臉書）

26歲的朱軒洋曾多次入圍金鐘獎，並獲得金馬男配角獎的肯定，原本是備受看好的新生代演員，卻背叛交往多年的美妝網紅Cindy，被拍到與吳卓源坐腿摟抱、隔罩親吻，讓兩人被罵翻，演藝事業更一度中斷。不過後來兩人合作的電影《搜查瑠公圳》還是順利上映，近期朱軒洋也擔任賀歲片《功夫》男主角，日前時報周刊CTWANT讀者在台北車站巧遇朱軒洋，狀態看起來相當不錯。

朱軒洋到彰化參加活動。（圖／麻吉砥加提供）

上月27日下午3點左右，本刊讀者直擊朱軒洋走進台北車站大廳，身旁還跟著經紀人，只見朱軒洋的頭髮微捲，穿著黑色上衣，並沒有多加遮掩，187公分的身高與一旁的路人相比相當顯眼。剛好當晚朱軒洋與電影《功夫》監製盧維君出席彰化月影燈季，成為活動的驚喜彩蛋，因此本刊讀者拍到的，應該是他準備搭車南下的畫面。

緋聞爆發後朱軒洋與吳卓源都沉寂一段時間。（圖／翻攝自朱軒洋、吳卓源臉書）

朱軒洋與吳卓源爆出緋聞後雙雙神隱，過了近一年後才又出現在大眾面前，兩人還一同為《搜查瑠公圳》同台宣傳，為了避免感情話題再成焦點，身為男女主角的他們各自分組訪問，全程無互動，僅在大合照時同框，而且合照中間隔了出品人邱瓈寬、導演賴俊羽等人，力求降低接觸機會。

朱軒洋與柯震東合作的《功夫》將在春節上映。（圖／麻吉砥加提供）

不過風波現在已漸漸平息，朱軒洋與柯震東、王淨、戴立忍、劉冠廷等人合作的《功夫》將在農曆春節上映，此片由九把刀執導、耗資台幣3億元重磅打造，描述柯震東與朱軒洋飾演的高中生，在被圍毆時意外被流浪漢戴立忍以「隔山打牛」神力相救，兩人隨即拜師學藝，並與正義感十足的王淨穿梭城市行俠仗義。

