娛樂報報／東區捕獲野生范少勳 超級奶爸帶妻小過聖誕節

去年聖誕節當天，范少勳被拍到帶著兩個寶貝女兒出現在東區百貨公司。（圖／讀者提供、翻攝自范少勳IG）

聖誕節當天，百貨公司滿滿人潮，時報周刊CTWANT讀者在台北市東區的百貨公司撞見一個熟悉身影，原來是演員范少勳，他懷裡揹著不滿一歲的小女兒「小噘」，推車推著三歲的大女兒「小哺」，看他神情愉悅悠哉，真是位帥氣度滿分、體力也滿分的超級奶爸。

范少勳跟女性長輩一起挑麵包，然後對遠處的老婆露出燦笑。（圖／讀者提供）

范少勳化身地方爸爸，隱身在人潮中，胸前用背巾護著還不滿一歲的小女兒「小噘」，雙手則熟練地推著坐有三歲大女兒「小哺」的推車，他還背著一咖看起來分量十足沈甸甸的後背包，他神情卻一派輕鬆悠哉，絲毫沒有狼狽感。

廣告 廣告

據讀者表示，范少勳並非一個人帶兩娃出門，他身旁跟著一位女性長輩，根據兩人的五官分析，推測女性長輩應該就是范少勳的媽媽，另外還有一位氣質黑長髮女，大概是范少勳的老婆Lucy。

聖誕節讓媽媽及老婆（紅箭頭所指）好好逛街，范少勳這背影看來真是可靠。（圖／讀者提供）

雖然媽媽與老婆都在場，體貼的范少勳展現了高度的自覺，體力活不假他人之手，一人承包所有重擔，讓媽媽、老婆好好逛街。一行人當天在百貨咖啡廳外耐心候位，準備享受溫馨的下午茶時光。范少勳自從結婚生子後，完美轉型為暖男奶爸，也讓人看見他戲外平凡而幸福的另一面。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

娛樂報報／朱軒洋赴彰化當彩蛋 現身北車187身高藏不住

破鼎相挺1／提親白中選委暖身後雙柯融冰 綠藏心機靠攏新白委防人事卡關

A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語