娛樂報報／柯有倫演出前買速食果腹 基隆港大跳天王舞蹈

本刊讀者在速食店巧遇柯有倫。（圖／讀者提供）

柯有倫是知名演員柯受良的兒子，跟隨爸爸的腳步進入演藝圈，唱紅〈零〉、〈哭笑不得〉等歌曲，由於這些歌大家都耳熟能詳，很適合全場大合唱，因此他也成為各大拼盤演唱會的寵兒。日前柯有倫在基隆參加演出，時報周刊CTWANT讀者則直擊他在上工前，到速食店買餐點的模樣。

12月20日柯有倫參加基隆年度壓軸盛事「潮聲回港基隆年終演唱會」，當天下午本刊讀者在台北市東區的速食店巧遇他，只見他沒有特別戴墨鏡或帽子遮掩，而是大大方方地到櫃檯點餐，店員及路人們看到明星也相當淡定。

廣告 廣告

演出前柯有倫在基隆港熱舞。（圖／翻攝自柯有倫IG）

雖然換了上衣，但柯有倫穿著與本刊讀者巧遇他時同樣的褲子。（圖／讀者提供、翻攝自柯有倫IG）

飽腹後柯有倫便前往基隆演出，表演前他還在基隆港拍攝影片，模仿麥可傑克森的舞姿，雖然換了上衣，但還是穿著跟在速食店一樣的褲子，並說「never too late to dance（跳舞永遠不嫌晚）」，可見他對舞蹈的熱情。

柯有倫熱愛運動，時常曬出肌肉照。（圖／翻攝自柯有倫IG）

除了愛跳舞，柯有倫平時也熱愛運動，時常在社群網站貼出肌肉照，也擔任運動部全民運動署推出的「校園規律運動計畫」推廣大使。他分享爸爸是特技演員，因此自己從小就接觸各類運動，而現在自己當了爸爸，常在家用迷你網球拍陪5歲女兒對打，也會一起到公園踢足球，除了讓身體健康，更能促進親子之間的關係。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／野生捕獲簡嫚書深夜在公園淋雨 全身濕透凍僵

副署博奕戰1／卓榮泰打副署牌逼在野梭哈 倒閣煙霧彈瞄準大選基本盤

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人