娛樂報報／沈建宏淡出演藝圈 低調現身拳擊賽看孫生PK秋偉

近年沈建宏鮮少在螢光幕露面，多以經營副業、商演活動為主。（圖／翻攝自沈建宏IG）

童星出身的沈建宏近年專心經營副業，加上先前遭前女友 Bella 毀滅式爆料，已鮮少在螢光幕前露面。日前時報周刊CTWANT讀者在明星格鬥賽式巧遇他，只見卸下明星光環後的沈建宏，不僅身形圓潤了些，行事作風也明顯低調，站在人群中少了幾分過往的明星氣場。

去年12月27日晚上7點40分左右，沈建宏身穿黑色大衣、頭戴黑帽，低調現身台大綜合體育館。當天場館內除了韓星李俊昊的見面會，還同時舉辦第23屆《拳願》明星格鬥賽，不過沈建宏到場時，李俊昊的活動正好散場，顯然並非為追星而來，而是準備觀戰秋偉對戰孫生。只是當時賽事已進行約70分鐘，他仍一派從容，姍姍來遲地走向電梯，準備入場。

沈建宏被讀者目擊獨自現身拳擊賽，整個人圓潤不少。（圖／讀者提供）

為了區隔兩場活動動線，沈建宏搭乘電梯的區域前方以紅龍圍起，並由一名女工作人員在旁引導，可看出他仍享有一定程度的尊榮待遇。當天他身邊僅有一名工作人員，未見本刊曾在台北大直美麗華捕捉到與他上演激情「愛情摩天輪」的長髮女身影。只是電梯旁正好就是廁所，不時有女粉絲進出，或許是當天打扮過於輕便低調，來來往往的人群中，竟無一人察覺電梯前站著的，是出道多年的資深藝人。

除了看打拳，沈建宏也有買票朝聖天后蔡依林。（圖／翻攝自沈建宏threads）

不只現身拳擊賽，元旦當天，沈建宏還在Threads分享自己多買了兩張蔡依林的演唱會門票，並決定公開釋出給其他粉絲。由此可見，儘管逐漸淡出演藝圈，他的興趣依舊多元，對圈內動態仍相當關注，天后的演出自然也不會錯過。

