娛樂報報／浩子變身奶爸共享親子時光 驚見14歲兒暴風抽高

本刊讀者在週末假日直擊浩子帶著一雙兒女在百貨公司逛街，共度親子時光。（圖／讀者提供）

「浩角翔起」成員謝炘昊（浩子）2011年與交往3年的女友黃乙玄（寶貝魚）結婚，婚後育有一子一女臭寶與Queenie，一家四口生活幸福美滿。日前，時報周刊CTWANT讀者直擊浩子在台北市東區百貨公司現身，帶著一雙兒女共度假日親子時光，頂著招牌平頭的他在人群中一眼就被認出，辨識度極高。

日前週末傍晚，本刊讀者巧遇浩子陪著臭寶與Queenie逛街，他手上還提著剛剛買的戰利品，之後三人走到超市肉品櫃前，低頭看了一下，又轉往賣場其他樓層繼續逛，互動自然溫馨。值得一提的是，2019年本刊曾拍到浩子與妻兒一家三口外出用餐，時隔6年再度見到浩子的兒子，14歲的臭寶已暴風抽高長到幾乎與爸爸相當的身高，成長速度驚人。

頂著招牌平頭的浩子，在人群中一眼就被認出，辨識度極高。（圖／讀者提供）

結婚14年的浩子，過去曾分享一段讓他至今仍自責的回憶。妻子生第一胎時，他因工作人在澳洲，無法陪伴在側。某天收到老婆傳來的照片，只見她獨自落淚，浩子坦言，妻子一向報喜不報憂，「只有那一次，她傳來她自己在哭的照片」，讓他深刻感受到太太獨自承受的痛苦，卻又無能為力，內心滿是愧疚，也因此，在第二胎女兒出生隔天，浩子毅然決定結紮，不願再讓愛妻承受生產的辛苦，展現對家庭的深情與責任感。

2019年本刊曾拍到浩子與老婆、兒子臭寶，一家三口外出用餐。（圖／本刊攝影組）

談及「模範老公」的稱號，浩子坦言自己其實也是普通男人，看到漂亮女生也會有遐想，但始終提醒自己要自制，「一個女人把她最青春、最完美的身材，都為了你的小孩付出」。事實上，浩子在演藝圈向來以寵妻聞名，不僅為愛結紮，也曾公開表示將全部財產交由老婆保管，日常花費則向太太領零用錢。

