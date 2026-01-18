娛樂報報／為經典賽拚盡全力 張育成帶「這物」現反差萌

本刊日前在台北市中山站附近巧遇富邦悍將球星張育成，背包上的小熊維尼吊飾跟他的髮型一樣顯眼。（圖／本刊攝影組）

經典賽中華隊於上周四（15日）在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，外型剛強的富邦悍將球星張育成表示上屆他流下很多眼淚，這次不想再掉下一滴眼淚，「希望今年不要再哭，打到美國去，掉下開心的眼淚」，看得出雖有英雄氣概但也是個性情中人；時報周刊CTWANT日前也巧遇他前往髮廊，頂著標誌性黑人髮辮離開，背包上還掛著小熊維尼吊飾，反差萌讓他真是可愛到不行。

張育成頂著招牌黑人頭離開髮廊準備開車返家。（圖／本刊攝影組）

去年12月11日下午2點左右，富邦悍將球星張育成到台北市中山站商圈的髮廊，直到4點半左右才離開，獨自搭乘多元計程車返回新北市的住處。頂著標誌性黑人髮辮的他，身穿深灰色短褲加黑色T恤，而手提袋和隨身背包上面卻又是維尼小熊吊飾，粗曠的風格還夾帶了可愛的元素，可謂是剛中帶柔。

廣告 廣告

張育成與李東洺、張奕、曾峻岳、戴培峰這五位富邦悍將球員在這次的集訓名單中；在2023年經典賽一戰成名的張育成，曾以總計16打數狂敲7支安打，包含2轟8打點，榮獲經典賽A組預賽「最有價值球員」，不過因為最後未能晉級複賽，他還落下眼淚十分難過。去年季末他因右肘不適提前「關機」，球季尾聲都沒上場，在經過整整1個月的保養後，如今已恢復正常訓練，右手肘也沒有感到不適。

加入經典賽集訓的張育成（左），道出「不想再掉淚」的心情。（圖／翻攝自富邦悍將YT）

日前張育成也透過Fubon Guardians富邦悍將官方YT頻道吐露自己的心情：會抱著「最後一次」的心情，因為不知道下一屆還會不會有他，但張育成也強調，「會用享受比賽的態度全力拚戰，希望替中華隊拿下最好的成績。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

娛樂報報／沈建宏淡出演藝圈 低調現身拳擊賽看孫生PK秋偉

還沒都更就受害1／北市指標大案新隆社區28戶收紅單 住自己家被罰還限期搬家

洪詩婚前照顧失智公公「把屎把尿」！大伯致謝文挨批 網嚇傻：婚姻鬼故事