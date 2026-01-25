娛樂報報／百萬新人歌手夜市開拍 窩推車被護理師推著走

本刊讀者在夜市巧遇正在拍攝的JOYCE就以斯。（圖／讀者提供）

新人歌手JOYCE就以斯因拍攝短影音走紅，創作歌曲〈都是 weather 你〉在YouTube上有近770萬的點閱，去年底推出首張創作專輯《才華換桃花 Talent Flower》，很有音樂才華的她獲得不少粉絲喜愛。時報周刊CTWANT讀者日前也捕捉到JOYCE就以斯在夜市拍攝的身影，逗趣場景讓人忍不住多看幾眼。

JOYCE就以斯的歌曲在網路上有超高點閱。（圖／放飛音樂提供）

去年12月28日晚上約8點，本刊讀者在台中一中夜市巧遇JOYCE就以斯，一頭招牌短捲髮的她非常好認，還搭配紅色外套與領帶，只見她似乎是在拍攝MV，坐在大賣場的推車中，身後還有一名打扮成護理師造型的人推著她走，讓人很好奇這支影片的內容究竟為何，而這也很符合她帶給人古靈精怪的印象。

廣告 廣告

JOYCE就以斯先前自曝脫離母胎單身。（圖／放飛音樂提供）

擁有不少粉絲的JOYCE就以斯去年底推出首張專輯，專輯名稱《才華換桃花》源於好友形容她是「桃花拿去換才華的狠人」，才讓她驚覺自己似乎真的把談戀愛的時間都拿去創作，索性把自己封為「把桃花換成才華的純愛戰士」。不過JOYCE就以斯先前也透露自己已經告別「母胎單身」，擁有了一段甜蜜的感情。

雖然嘗到了愛情的甜蜜，但年紀輕輕的JOYCE就以斯也體會了失去至親的痛苦，最愛的父親猝然離世，讓她一度因無法克服悲傷而向諮商師求助，對方給了她一句相當有力量的話：「也許悲傷和快樂一樣值得被紀錄。」讓她把思念化為音符，創作出歌曲〈不怕孤寂〉。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／葛西健二低調再度當爸！接三歲童下課吃飯「滿眼是愛」超暖

冒牌金鑰匙1／謊稱認識周杰倫、達賴喇嘛 「喬事情」詐多名企業主

霍諾德徒手登101怎麼下來？ 本人笑回：用「這方式」下樓