娛樂報報／筋肉媽媽不畏寒短袖上街 等紅燈結實身材藏不住

本刊讀者在路上巧遇筋肉媽媽。（圖／讀者提供、翻攝自筋肉媽媽IG）

知名健身網紅筋肉媽媽原本罹患產後憂鬱症，靠著運動走出低谷，不僅練出健美好身材，還拿到國際體適能教練證照，並踏入健身產業，也時常在社群網站分享美照與面對生活的正向想法，獲得不少粉絲支持。日前時報周刊CTWANT讀者在路上巧遇筋肉媽媽，好身材讓人忍不住想多看兩眼。

上月22日下午2點左右，本刊讀者在台北市松山區遇到準備過馬路、正在等紅燈的筋肉媽媽，綁著馬尾的她滑著手機，雖然身穿普通灰色運動服裝，仍看得出來身材相當結實。當天氣溫偏低，一旁的路人都穿著長袖及外套，但筋肉媽媽穿著短袖，跟身旁的人不像在同個季節，看來有運動習慣的人身體都特別抗寒。

筋肉媽媽的前夫筋肉爸爸同樣也是網紅，在2019年時突然中風，筋肉媽媽一直陪伴在前夫身邊，筋肉爸爸經過復健也好轉許多。不過夫妻倆還是在2023年離婚，但他們並沒有交惡，筋肉媽媽也稱前夫是「比有血緣關係還重要的家人」，離婚後雙方互動還是十分友好。

筋肉媽媽與前夫離婚後仍保持友好關係。（圖／翻攝自筋肉媽媽IG）

去年筋肉媽媽宣布再婚，對方是一位職業賽車手，回想起兩人的相識，筋肉媽媽覺得雙是命中注定，「他去代班教課、我推掉好友邀約去學車，都是臨時起意，就這樣相遇在一起，一眼入心，不論外在和專業技術都讓我神魂顛倒，不是命中註定真的很難解釋。」兩人都是二婚，筋肉媽媽表示：「過去的婚姻讓我們學習成長，所以再次踏入，目標就是幸福到老。」

去年筋肉媽媽宣布再婚。（圖／翻攝自筋肉媽媽IG）

