娛樂報報／范姜彥豐消瘦苦熬婚變風暴 深夜孤單嗑粉也寵粉

本刊讀者深夜巧遇范姜彥豐隻身一人在嗑螺獅粉。（圖／讀者提供）

男星范姜彥豐上月29日在社群上公開痛訴老婆粿粿出軌好友邱勝翊（王子），透露雙方早已展開離婚協商，粿粿也拍了17分鐘影片回應，除認了跟王子「有踰矩行為」外，也表示因在賠償金上沒有共識而破局，還反咬范姜是個吃軟飯不顧小孩，早已分居的兩人即將準備打離婚官司。

雖然范姜彥豐身陷風暴，但本刊讀者想跟他合照他仍欣然同意 。（圖／讀者提供）

粿粿、王子因出軌形象全毀，近日網路上瘋傳范姜彥豐手上握有「粿王」出軌的鐵證，是兩人「裸體互擁」的照片，對比粿粿在IG上PO的照片，「裸體互擁照」背景就是粿粿家中的衛浴設備。不過並未獲得當事人的證實。

范姜彥豐上月29日自掀與粿粿的婚姻遭王子破壞，之後粿粿也以17分鐘影片回應並泣訴與范姜不愉快的婚姻生活。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

時報周刊CTWANT讀者本月8日深夜11點半左右，於台北市信義區某知名螺獅粉餐廳巧遇范姜彥豐，讀者表示從身型上看來的確十分消瘦，坐在位子上一個人靜靜地吃著螺獅粉，對於旁邊有人打量他也不太在意，快速用餐完畢後，范姜彥豐準備付錢離開。

粿粿外遇王子引發社會軒然大波。（圖／翻攝自粿粿IG）

此時讀者對范姜彥豐表達希望能與他合影的要求，雖然已經快要凌晨12點，但他精神狀況感覺似乎還算撐得住，對粉絲的願望也完全沒有拒絕，親切貼心地與粉絲一起比YA拍照，讀者坦言此時講什麼話可能都不恰當，但仍希望給范姜彥豐一些鼓勵與力量，對他說：「你本人真的很帥。」范姜彥豐也當場露出放鬆的笑容。

