娛樂報報／資深女星嗑美食熟男陪吃 被店員叫回收拾桌面

恬娃在百貨公司美食街看起厚厚一疊資料。（圖／讀者提供）

資深藝人恬娃先前接受訪問時，自爆被20歲的小鮮肉追求，直呼超級害羞，並說：「現在的年輕人真的很恐怖，講話都很直接。」看來即使上了年紀，還是相當有人氣。時報周刊CTWANT讀者日前也巧遇了很受年輕人歡迎的恬娃，不過在她身旁的不是小鮮肉，而是與一名年紀相當的男子一同用餐，兩人聊得十分開心。

恬娃與一名男子開心用餐。（圖／讀者提供）

去年12月26日，本刊讀者在台北市松山區百貨公司的美食街遇到恬娃，只見她維持招牌造型，將眼鏡放在頭上，讓人一眼就注意到她，而她與一同用餐的男子聊得起勁，食物吃完了還拿出一疊資料，看起來像是在討論什麼重要的事情。到了終於要離開時，兩人或許沒注意到該餐廳要自行將餐具拿到回收區，拿起包包就要走人，店員見狀立刻提醒，他們才又走回店內收拾。

2022年恬娃曾客串賈靜雯主演的《媽，別鬧了！》，在殺青時她還感動落淚。（圖／翻攝自恬娃臉書）

恬娃平時活躍於社群網站，時常分享日常生活，她曾經營「恬娃歌坊」，但才短短2個月就宣布退出經營權，也做過遊覽車叫賣生意，並在后里休息站唱秀場。恬娃在2022年曾客串比莉、賈靜雯、柯佳嬿等人主演的《媽，別鬧了！》，她在錄製殺青感言時感動落淚，稱老藝人演出的機會很少，非常感謝年輕人能給她機會。

與工作經歷一樣，恬娃的感情生活也很精彩，與結婚16年的前夫育有一女，更自爆當過小三，元配也知道她的存在，而且男方會給生活費，讓她的日子過得十分快樂。恬娃也在受訪時提到理想型，稱自己喜歡經濟獨立的男人，若對方是高富帥又有能力，她也很樂意當小鳥依人的小女人。

