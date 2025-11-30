娛樂報報／野生捕獲BL劇男神 手拎保溫瓶好養生

讀者在信義區威秀影城巧遇吳秉宸。（圖／讀者提供／翻攝吳秉宸IG）

日前，時報周刊CTWANT讀者在台北信義區的威秀影城「野生捕獲」演員吳秉宸，他當天一身隨性的丹寧休閒穿搭，帥氣的外型和高挑的身材，成為人群中無法忽視的焦點。

當天吳秉宸應該是趁著工作空檔，來當個悠閒的電影咖。只見他穿著一身寬鬆的 Oversize丹寧套裝，深色水洗的牛仔外套配上同色系的寬版牛仔褲，內搭一件黑色T恤，腳踩一雙黑色運動鞋，整體造型充滿了時下最流行的「鬆弛感」。手上還拿著一個銀色的保溫瓶，搭配隨性的斜背包，看來他私下也是個注重養生的低調型男。

廣告 廣告

吳秉宸近年憑藉 BL 劇《恆久定律》中飾演冷靜的教授「褚一平」而人氣急升。令人驚訝的是，私底下的他其實是台大財金系畢業的高材生。從校園男神踏入演藝圈後，吳秉宸作品不斷累積，無論在戲劇或廣告領域都有亮眼的表現，被視為新生代最具潛力的演員之一。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／名嘴鄭師誠獨自用餐 暖心小舉動曝光

硬要列古蹟1／外牆貼滿白色磁磚竟2度列古蹟 華南銀行無奈提告

硬要列古蹟2／銀行增建翻新也逃不掉！ 北高行轟「理由空泛」命撤原處分