娛樂報報／金曲歌手「騎腳踏車去上班」被直擊 陳布朗黑臉路人驚呼萬聖節

陳布朗日前被本刊讀者直擊騎著腳踏車出現在台北市國父紀念館附近。（圖／讀者提供）

金曲歌手陳布朗，日前被時報周刊CTWANT讀者直擊，身穿黑色短褲、戴著紅色棒球帽，約在下午4點多戴著招牌紅帽子騎著腳踏車，出現在台北市國父紀念館周邊，一派輕鬆地往大巨蛋方向前進。從他的行進方向與時間推估，疑似正要趕往自家海鮮燒烤居酒屋「一氣」準備開門上班，騎車通勤的方式也展現出相當節能減碳的一面。

陳布朗擁有歌手、餐飲大亨等多重身份，曾以「大囍門」團體身份奪下金曲獎最佳演唱組合。陳布朗除了是金曲肯定的歌手，同時也是餐飲圈的成功經營者。他15年前因感受音樂收入波動，毅然投入兩百多萬元在大安區創立「一氣」，靠著藝人好友捧場跟幫忙宣傳，讓事業有著很好的起步，加上料理口碑逐步累積，店面僅用約一年半便順利回本，事業發展穩健。

近期他在社群發文分享邁入第15年的「一氣」，店面正進行大規模整併，將原有據點串連成更大的營運空間，「刷完油漆去買便當，被路人誤認為萬聖節裝扮」，無奈笑喊：「老闆真的好累，我苦只是說不出來。」原來他為了節省成本，從油漆、裝潢到音響拉線都親力親為，只因希望把省下的金額用在提升餐點品質與客席體驗。

為店裝潢親力親為的陳布朗，刷完油漆去買便當時，被路人誤認為萬聖節裝扮。（圖／翻攝自陳布朗臉書）

邁入第15年的「一氣」，店面正進行大規模裝潢整併。（圖／翻攝自陳布朗臉書）

此外，據悉原始創始店址將全面轉型為全新料理品牌，主打他自小最愛、屬於台灣街頭文化的平價美食，預計於本月底啟動試營運。

