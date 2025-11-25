娛樂大亨黄志明56歲泰國車禍身亡 家屬證實了「震驚大馬娛樂圈」
馬來西亞娛樂大亨黄志明（Paul Wong），曾經策畫多項娛樂活動、創辦金河廣場Mega Star Arena，在馬來西亞娛樂圈頗負盛名。沒想到，黄志明22日在泰國發生嚴重車禍，最終因傷重不治，享年56歲，家屬昨天（11／24）也在其臉書發布訃聞，表示黃志明留下愛妻及四名子女。黄志明死訊傳出，也震撼大馬娛樂圈。
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黄志明是在日前於泰國遭遇車禍，送醫後傷重不治身亡，年僅56歲。與他有30年好交情的資深藝人王駿，接受媒體訪問時，表示黄志明的遺體會運回大馬，屆時會配合家屬的安排。
家屬表示黄志明的離去，不僅是演藝界的巨大損失，更是妻子和四名子女心中的傷痛，接著回憶黄志明的過往，「他熱愛音樂、信仰堅定、性格温暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途上，都留下深刻印記，他的一生充滿榮耀與光輝，願他在永恆中安息，願我們在思念中繼續前行」。
事實上，黃志明非常熱愛重機，臉書等社群上留下不少與重機照片，相關照片如今全成為追憶，讓人無限感傷。至於，黃志明是否因騎乘重機導致車禍，家屬則未進一步說明。
