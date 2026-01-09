娛樂大佬騙少女拍成人片販售 硬碟驚見1700部片

日本藝能界大佬驚傳性侵多名女性，還拍片販賣。（圖／翻攝自X @rikiyaom )





警視廳偵破一起駭人性侵未成年事件，知名藝能公司社長粟津彰性侵少女還拍片販賣，警方在他的硬碟搜出1700部片。目前粟津彰已經被逮捕，警方正在擴大清查本案。

粟津彰去年7月起就常搭訕年輕女子，他甚至搭訕一名15歲少女，在明知少女未成年的情況下，以日幣4萬元（約新台幣8100元）發生關係，還把過程拍攝成成人片拿去賣。當時粟津聲稱會幫少女用AI換臉，卻只把自己遮起來。

警方搜索時，發現粟津彰持有1700部猥褻、侵犯年輕女性的影片，去年間他以每部片約日幣5千元的價格販賣，警方初步估計至少獲利千萬日圓（約新台幣205萬元）。

粟津彰背景

粟津過去曾幫日本AKB48、SKE48等女團寫歌、也經營知名藝人的粉絲俱樂部，是名符其實的娛樂圈「大佬」，他的惡行在警視廳少年課的少年輔導專案，被受害少女揭發，目前KAKERU娛樂已經公布開除粟津。

