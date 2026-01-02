娛樂牡丹心據點長輩 〈台灣優質生命〉獻藝又送暖

《圖說》台灣優質生命協會多位知名藝人到新莊牡丹心據點娛樂長輩。〈社會局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】「我身騎白馬走三關，改換素衣回中原！」知名歌仔戲演員、台灣優質生命協會在副理事長陳亞蘭陳亞蘭，〈2〉日偕同多位藝人，到新莊牡丹心社區照顧關懷據點，教長輩唱歌仔戲、玩遊戲，中午並為長輩打菜。社會局副局長吳淑芳，感謝該協會在歲末天寒之際，專程到據點來關懷長輩。

今天前往新莊牡丹心社區照顧關懷據點的藝人包括；台灣優質生命協會副理事長陳亞蘭和秘書長紀寶如、王彩樺、許仙姬、白雲、莊凱勛等多位藝人。陳亞蘭，教長輩如何拿象徵馬鞭的藤竹揮打。

《圖說》知名歌仔戲演員陳亞蘭教長輩舞動水袖，台上右1為王彩樺 右2為牡丹心社區協會理事長陳專森。〈社會局提供〉

主持人紀麗如還扮演馬匹，讓長輩騎乘。還有穿著戲服揚起水袖揮舞。王彩樺則反唱鐵獅玉玲瓏，加上略帶雙關語的鄉土俚語，逗得長輩哈哈大笑，連協會理事長陳專森也被眾人拱上台表演。

《圖說》社會局副局長吳淑芳（右起）和王彩樺、陳亞蘭一起幫忙長輩打菜。〈社會局提供〉

另一方面，藝人白雲和莊凱勛，隨著雙鳳里長潘素娥送餐到獨居長輩簡伯伯家中，簡伯伯看到藝人親自來送餐關懷，非常感動。潘素娥說，簡伯伯因肢體障礙，行動不便，每天都由據點志工送餐。白雲提醒簡伯伯，因天氣寒冷，要注意保暖。

《圖說》藝人白雲（左2）和莊凱勛（右1）隨雙鳳里長潘素娥送餐到獨居長輩簡伯伯家中，並噓寒問暖。〈社會局提供〉

紀寶如表示，面對超高齡社會來臨，協會除了在台中成立據點，幫忙照顧長輩，也會帶領藝人到全省各地據點去關懷。除了獻藝獻歌娛樂長輩，還會攜帶物資，像這次牡丹心據點，就帶了雞湯、麥片和毛帽等，贈送給每位長輩。