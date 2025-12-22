《娛樂百分百》融融穿著太隨興 被嫌不用心

記者周毓洵／臺北報導

八大《娛樂百分百》YouTube頻道「CHATGTV」單元最新一集話題滿滿，《自由的旅行者》第二季主持人融融與搭檔咪蕾上節目宣傳新一季內容，卻意外掀起「臺韓男生約會穿搭大不同」討論。咪蕾直言，自己約會前都會花1、2小時精心打扮，反觀不少臺灣男生常常「一件 T-shirt 就出門」，當場點名融融就是代表人物，還順勢指向黃偉晉、小賴笑說：「他們這樣才是標準臺灣穿著。」一句話笑翻全場。

廣告 廣告

除了穿搭文化的直球對決，兩人也分享《自由的旅行者》第二季韓國外景的難忘回憶。融融透露，雖然吃遍韓牛、生蠔、秋蟹等經典美食，但真正讓他「終生難忘」的，是韓國長輩最愛的「魟魚生魚片」。這道料理帶有強烈的阿摩尼亞發酵氣味，現場讓外景團隊瞬間退避三舍，拍攝時甚至直接改用長鏡頭取景，避免靠太近，獨特的味覺與嗅覺衝擊至今仍讓他印象深刻。

談到韓國自駕旅行，融融大讚一路順暢又舒服，也對當地嚴格的交通規定留下深刻印象。他分享，在韓國遇到紅燈時其實可以右轉，但一進入學區，車內系統就會自動提醒必須降速到時速30公里。咪蕾補充，學區超速在韓國可是重罪，罰金直接飆到一般路段的5倍，讓大家聽了直呼「不敢亂來」。

在臺灣生活超過5年的咪蕾，也分享感情觀察。她笑說，以前的韓國男友非常重視外型，不能摸頭、口袋也不能亂塞東西，怕破壞衣服版型；但交了臺灣男友後，生活風格完全改變，「現在我的隨身物品都直接丟給男友背！」一番話讓現場笑聲不斷。

八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道「CHATGTV」單元，融融（左2）與咪蕾（左3）為主持的旅遊節目《自由的旅行者》第二季來宣傳，與主持人黃偉晉（右1）、賴晏駒（左1）分享外景趣事。（八大電視提供）

融融（左2）、咪蕾（左3）分享在《自由的旅行者》第二季中挑戰獨特風味的韓國料理。（八大電視提供）