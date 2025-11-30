娛樂稅核定稅額公告案件 可上網查

嘉義縣財政稅務局表示：為提供納稅義務人簡便查詢管道及簡化稽徵作業，自一一一年開始，娛樂稅按申報資料核定稅額公告案件，已經可以自行上網查詢相關資料，歡迎多加利用。

該局表示，依據稅捐稽徵法第19條第4項及稅捐稽徵機關辦理核定稅額通知書公告送達辦法第2條第7、8款規定，代徵人依娛樂稅法規定申報之案件，經查核結果，按申報資料核定者，地方稅稽徵機關得以公告代替掣發核定稅額通知書，並自公告日發生按納稅義務人申報資料核定及送達效力。

該局進一步說明：娛樂稅採自動報繳案件，納稅義務人可利用財政部稅務入口網(https://www.etax.nat.gov.tw)公告訊息/核定稅額公告項下，或該局官網(https://cyhtax.cyhg.gov.tw/)/公告資訊/核定稅額公告項下查詢申報案件核定資料。