娛樂透視／《何百芮》系列IP喜感再提升 彼此影業多面向拓展不設限
改編自「宅女小紅」故事的喜劇影集《何百芮的地獄毒白》推出第2季《何百芮的地獄戀曲》，邀集郭書瑤、鍾瑶、孫可芳等原班人馬回歸，內容跨入主角新戀情與事業轉機；由新導演張瓊文接手，添加多元性別元素、嗆辣搞笑再升級。
該劇監製劉宛玲與陳郁佳創辦彼此影業以《孤味》《何百芮的地獄毒白》打響名號後，又規劃新方案邁向下一階段，在作品類型、跨地域合作與角色面向上持續開發。
「我一直關注『宅女小紅』的貼文，也很喜歡情境喜劇，覺得可以發展成女性為主角又貼近生活的喜劇。這個題材適合做影集，一開始就想發展三季，從失戀、新戀情到結婚組家庭，形成完整的人生歷程。」依照規劃，推出第一季《何百芮的地獄毒白》後，再推第二季《何百芮的地獄戀曲》，不過監製劉宛玲仍遇到各種狀況。
製作第二季首先面臨的是第一季編導謝沛如退出。劉宛玲表示：「沛如為第一季劇本與全劇基調投入許多時間、心力，加上創作喜劇很困難，她知道要做三季，不想此後5到10年都綁在這個案子，第一季開拍前就表明只拍一季。」當時劉宛玲很緊張，幾經考慮，想到可能人選─美國南加大電視電影藝術製作碩士、認識10年的張瓊文。
「瓊文拍過短片，雖沒長片與影集的經驗，但人很幽默、溫柔。我不確定她是否能執導第二季，就讓她先從第一季的側拍師試試。」劉宛玲提出邀約後，張瓊文欣然跨刀，經由側拍在現場觀察、認識團隊與演員，看到所有的拍戲過程，為執導第二季打下基礎。
第一季殺青後，第二季劇本即由洪立妍與兩位協力編劇著手進行，搭建12集的主要架構。為利於討論劇本，相關人員成立群組交換意見。由於「宅女小紅」是「何百芮」的原型，本人與她的作品都是重要的原始素材，編劇們不僅從作品中找出可以轉化成戲劇的內容，有問題或想確認角色反應時，宅女小紅也會回覆。
主要思考如何讓戲更緊湊、好笑，同時以更具象化方式呈現笑點。
因劇本常隨拍攝情況與限制調整，第二季導演張瓊文也加入編劇。她指出：「我主要思考如何讓戲更緊湊、更好笑、更順，同時以更具象化的方式呈現笑點。例如：看到何百芮穿著紅藍綠條紋的衣服，羅人傑立即拿出手上『阿嬤的台灣LV包』，畫面一眼就能逗人發笑。」
拍攝過程中演員會提供許多點子，主要演員群也很有默契。「他們演第二季的感覺就像放完暑假開學回來，現場超歡樂，有很多即興丟接、互相激發，角色更立體。」張瓊文舉例：「第1集裡瑤瑤去找因失戀而落魄邋遢的姚淳耀，順手拿起一旁抓癢的工具『如意』把他的頭髮撥開。其實劇本沒這段，是他們排練時想出的妙用。」她補充：「瑤瑤會研究日劇、美劇的喜劇演員表演，發展自己的表情與肢體動作，把角色內化。對我來說，何百芮就是郭書瑤。」
初次執導影集，張瓊文的挑戰不斷。有時因時間或預算有限，無法一直轉場，張瓊文得在不影響劇情、趣味與角色弧線下，修改劇本。拍攝孫可芳與詹懷雲姐弟戀的重要轉折戲時，孫可芳對角色心理變化有疑問，張瓊文苦思之後，找到解方靈感，在現場和兩位演員重新順過台詞。她笑說，雖然只花1小時，但壓力超大。
第二季順利殺青後，遲遲無法進行後期製作。監製陳郁佳坦言：「這次因團隊已熟悉故事角色與世界觀，整體溝通比第一季順暢，卻出現無法掌控的市場面問題。」原本第二季希望以國際平台原創作品方式推出，因此每一階段都要平台同意確認才能繼續執行，但近年串流市場整併造成節目策略變動，只能等待回應並尋找機會。所幸後來找到八大戲劇台、台灣大哥大MyVideo和Netflix等播出平台，如期完成第二季。
陳郁佳透露，第二季總製作預算含宣傳費約新台幣5千萬元。目前第三季劇本已有初稿，但市場變化大，將視第二季反應再決定內容。
除了製作《何百芮》系列影集，2017年創立的彼此影業近來積極投入新的工作計畫，包括許承傑執導的動作冒險電影《變形者集結：虎姑婆》（以下簡稱《虎姑婆》）、蔡宗翰編導的《子彈是餘生》以及台泰合作紀錄片《HEALS》。
《虎姑婆》與《子彈是餘生》在製作上是兩個極端。《虎姑婆》是《孤味》導演許承傑在2021年提出的故事，為超級英雄電影，面向大眾市場、希望擴散到海外。根據寺尾哲也小說改編的《子彈是餘生》則聚焦赴美求學、留在當地工作的台灣人，透過自殺事件探討內在深層需求，是超低預算、偏藝術市場的獨立電影。至於以台泰混血變裝皇后Pangina Heals為主角的《HEALS》，關注的是相關族群遭遇的困境。
3個案子對彼此影業而言，各有不同的突破。陳郁佳指出：「《虎姑婆》的故事概念有影視作品延展空間，適合IP多元開發。《子彈是餘生》刻劃的人物在台灣雖屬小眾，但放眼亞洲其實人數不少，新一代白領階層亞洲移民追求美國夢的題材也不多見，將在美國實地拍攝。這兩項企劃案是公司成立以來，在類型與地域上的新嘗試。至於已完成、將陸續在影展曝光的《HEALS》，則在角色與跨國合作部分拓展。」
女性成長的核心是成長，成長是往心中更好、更成熟的地方去。
儘管創業以來的作品多半以女性成長為主題，但陳郁佳強調：「『女性成長』的核心其實是『成長』，『成長』是往自己心中更好、更成熟、更平靜的地方去。走過這些年的探索，有機會參與更不一樣面向、與成長有關的項目，我們希望用自己的視角呈現各式各樣的故事。」
更多鏡週刊報導
娛樂透視／《寶島》重回美軍託管年代 大友啟史聚焦沖繩撫慰心靈
娛樂透視／《大海浮夢》記錄作家父子造舟 深廣視角呈現文化傳承之旅
娛樂透視／《陽光女子合唱團》挑戰監獄題材 韓片在地化歌舞放大感染力
其他人也在看
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59則留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11則留言
Netflix一次公開5部2026新劇！ 霍建華搭楊謹華、柯震東《乩身》終於要上了
Netflix（網飛）29日舉辦2026年華語片單記者會，一連公開了5部即將在今年上線的戲劇，其中包含了《百萬人推裡》、《乩身》、《急診室的奇蹟》、《沉默的審判》和《黑白清道夫》，每一檔都集結相當厲害的卡司。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 37則留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 7則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 106則留言
Lulu、陳漢典婚後超忙！《大熱門》傳年後回歸 吳宗憲曝1條件
Lulu、陳漢典婚後超忙！《大熱門》傳年後回歸 吳宗憲曝1條件EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 18則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1則留言
曹西平告別演唱會「龍千玉是唯一出席親人」 感嘆：生命真的像一場夢
曹西平日前病逝，前嫂嫂龍千玉被他視為「唯一親人」，在追思告別演唱會上泣不成聲。28日深夜她哀痛發聲「生命真的像一場夢！」坦言參加完後有種說不出的低落。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 13則留言
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 30則留言
被爆欠債狂開唱？ 張學友「正面回擊了」 親曝失業後新計劃
張學友「60+」巡迴演唱會日前在紅磡體育館落幕，64 歲的張學友除了唱足 20 場外，安可更一口氣唱了 12 首歌。這次巡演他一共演唱 324 場，突破華語演唱會紀錄。面對即將「失業」，張學友坦言心情複雜，也公開感謝太太與兩個女兒的支持，接受媒體訪問時，亦針對欠債傳聞作出回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 20則留言
謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過
謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 8則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 1 天前 ・ 36則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 19則留言
趙麗穎離婚後逆襲！黃曉明媽讚「真誠踏實」掀4.2億熱搜 事業家庭雙贏
演藝圈感情與事業常緊密相連，大陸女星趙麗穎與馮紹峰的婚姻就是例子。兩人2018年因戲結緣結婚，兒子「想想」於次年出生，形成三口之家。然而，2021年4月23日兩人官宣和平分手，共同撫養孩子。當時輿論多偏向男方，趙麗穎被貼上「強勢」「事業心過重」的標籤，評論區一度被負評淹沒，路人緣明顯下滑。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 3則留言
孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
周渝民老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 1 天前 ・ 2則留言
阿Ken苦追求復合！李杏談戲外若遇「前任回頭」 吐心聲：爛人想都別想
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導2026新年最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken與詹懷雲共同主演。劇中何百芮（郭書瑤飾...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言