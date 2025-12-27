娛樂透視／凸顯議題引介女影人 東京影展賦權女性破除隔閡
東京國際影展自去年起與東京都政府合作設立「女性賦權」單元，聚焦女性影人創作及女性相關題材的電影。
今年共有7部來自海內外的電影入選，並邀請《幕府將軍》《國寶》團隊中的女性製片分享經驗，期望透過影展平台，提升女性在影視產業的影響力、讓更多女性創作者被看見，促進交流。
邁入第38個年頭的東京國際影展（Tokyo International Film Festival，以下簡稱東京影展），去年與東京都政府設立「女性賦權」（Women's Empowerment）單元，介紹女導演或女性題材電影，並由來自北馬其頓共和國的安朵莉雅娜滋維特寇比奇（Andrijana Cvetkovik）擔任該單元資深選片總監。
安朵莉雅娜2005年赴日，在日本大學攻讀電影取得博士學位，曾從事導演、編劇等工作，2014年成為首任北馬其頓共和國駐日大使，2018年卸任後持續旅居日本，並於2023年出任東京影展「SDGs in Motion」策展人，隔年成為女性賦權單元的資深選片總監。
「SDGs in Motion」單元是以聯合國永續發展目標（SDGs）項目為主題的影展企劃，安朵莉雅娜接受本刊專訪表示：「此單元希望提高外界對永續發展目標的關注，我擁有電影人、外交官等身分背景，很關注人權問題，特別是女性在電影圈的權利經常遭忽視，企劃初期便是著重在環境與女權，去年則在東京都政府支持下設立了女性賦權單元。」
安朵莉雅娜曾參與不少海內外電影製作，她說：「電影界的確存在性別歧視，不只在日本，透過影展交流，香港、土耳其等地導演也提到這類狀況。我認為歧視來自制度上的障礙與刻板印象，想辦法開啟對話、取得信任，對方或許就會開始理解妳想說的故事。」
女性賦權單元除入選作品的播映外，也策劃相關論壇，今年邀請《幕府將軍》宮川惠里子、《國寶》村田千惠子、《七五計劃》水野詠子，三位活躍於世界舞台的日籍製片分享各自的經驗。安朵莉雅娜指出：「透過影展的推動與媒體報導，讓更多人知道影視產業有很多女性努力投入，且有能力領導團隊。」
入選本屆東京影展女性賦權單元的《佐藤妻夫物語》（暫譯），是新銳導演天野千尋以自己結婚生子後的感受為靈感創作的電影。聊到女性在電影產業中的狀況，天野千尋說：「10年前拍片時，現場一定會聽到男性罵人的怒吼聲，就算知道不是自己被罵也會害怕。當然女性工作人員同樣會在片場發脾氣，但這個圈子男性較多，所以來自男性工作人員的言語暴力也較多。」
天野千尋強調，比起性別，在電影圈中扯上育兒是個難題。
天野千尋強調，比起性別，在電影圈中扯上育兒更是個難題。儘管社會對男女的刻板印象逐漸轉變，電影拍攝現場男女比例也有變化、有新的勞動規範，但她表示：「拍電影非常耗時，若進入拍攝期，小孩接送與照顧都只能拜託先生。若夫妻都在這個圈子工作，很多太太會為了小孩不得已停工，甚至無法繼續工作，就算現在片場的女性助理人員增加，但女性技術人員仍是少數。」
東京影展的女性賦權單元中，有7部來自世界各地的電影入選，包括日本的《佐藤妻夫物語》《藍反射》、香港導演譚惠貞的《像我這樣的愛情》等。《佐藤妻夫物語》描繪一對男女從大學開始交往，在一起15年，最後離婚的故事。男主角夢想成為律師卻在司法考試屢屢挫敗，但女主角順利考上律師，變成家中支柱。編導天野千尋10年前結婚生子後，因申請不到托兒所，暫時放棄工作育兒，她說：「那時候我有種失去身分的感覺，彷彿遭社會遺棄，看著在外工作的老公覺得他很自由，內心升起恨意。」
回歸片場後，天野必須大清早上工，丈夫扛下育兒、家事責任。天野笑曝：「我回到家發現老公很像過去的我，眼神充滿恨意，才意識到這不是性別差異問題，而是立場不同，看到的景色也會不同，因此創作這個故事。」她從自身經驗出發，再將傳統日本價值觀融入故事中，如思想頑固，不願離婚的老先生、認定長男就必須回鄉下繼承家業的奶奶等角色，發人省思。
選片上聚焦過去少在大銀幕見到的故事，呈現不同觀點的描繪。
以身障者情欲為題材的港片《像我這樣的愛情》編導譚惠貞透露：「我原本對這類題材不感興趣，但偶然遇到一名手天使義工與我分享很多故事。例如一名接近40歲的身障者曾問，『你可以告訴我，我的陰道在哪嗎？』她並不是個10多歲的小女孩，那時候我覺得應該把故事拍出來。」譚惠貞為劇本奔走田調，也看了同樣處理類似題材的韓國電影《綠洲》、印度片《乾吧！我的彩虹人生》，以避免內容重複。她強調：「我並不想過於著重社會議題或說教，只是想說一個女孩的成長和自主，以及她對性、對愛情的好奇和啟蒙。」
資深選片總監安朵莉雅娜分享，選片上聚焦過去少在大銀幕見到的故事，希望呈現不同觀點的描繪，但主題則具普世性。「單元剛設立不久，現階段選片以女性導演和女性題材的作品為主，希望之後能擴大選片範圍，例如男性導演但攝影指導或製片是女性的作品，未來也會成為我們評估的選項。」第一次參與東京影展的譚惠貞也表達期待：「我認為這個單元可以鼓舞女性導演或者女性題材作品，未來應該設立獎項，給電影人更多肯定。」
