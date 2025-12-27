娛樂透視／凸顯議題引介女影人 東京影展賦權女性破除隔閡

東京國際影展女性賦權單元今年邀請活躍於國際影壇的女性製片宮川惠里子（左一）、村田千惠子（右二）、水野詠子（右一）與安朵莉雅娜滋維特寇比奇（左二）對談，分享經驗。（東京國際影展提供）

東京國際影展自去年起與東京都政府合作設立「女性賦權」單元，聚焦女性影人創作及女性相關題材的電影。

今年共有7部來自海內外的電影入選，並邀請《幕府將軍》《國寶》團隊中的女性製片分享經驗，期望透過影展平台，提升女性在影視產業的影響力、讓更多女性創作者被看見，促進交流。

邁入第38個年頭的東京國際影展（Tokyo International Film Festival，以下簡稱東京影展），去年與東京都政府設立「女性賦權」（Women's Empowerment）單元，介紹女導演或女性題材電影，並由來自北馬其頓共和國的安朵莉雅娜滋維特寇比奇（Andrijana Cvetkovik）擔任該單元資深選片總監。

導演趙婷新作《哈姆奈特》獲選為今年東京國際影展閉幕片，她鼓勵女性創作者：「這世界需要妳做自己，請享受妳是一名女性。」 （東京國際影展提供）

安朵莉雅娜2005年赴日，在日本大學攻讀電影取得博士學位，曾從事導演、編劇等工作，2014年成為首任北馬其頓共和國駐日大使，2018年卸任後持續旅居日本，並於2023年出任東京影展「SDGs in Motion」策展人，隔年成為女性賦權單元的資深選片總監。

東京影展女性賦權單元資深選片總監安朵莉雅娜滋維特寇比奇。

「SDGs in Motion」單元是以聯合國永續發展目標（SDGs）項目為主題的影展企劃，安朵莉雅娜接受本刊專訪表示：「此單元希望提高外界對永續發展目標的關注，我擁有電影人、外交官等身分背景，很關注人權問題，特別是女性在電影圈的權利經常遭忽視，企劃初期便是著重在環境與女權，去年則在東京都政府支持下設立了女性賦權單元。」

安朵莉雅娜曾參與不少海內外電影製作，她說：「電影界的確存在性別歧視，不只在日本，透過影展交流，香港、土耳其等地導演也提到這類狀況。我認為歧視來自制度上的障礙與刻板印象，想辦法開啟對話、取得信任，對方或許就會開始理解妳想說的故事。」

入選今年東京影展的土耳其電影《島嶼電影院》（暫譯）描繪一位母親扮成男人，尋找遭塔利班綁架的愛兒。（東京國際影展提供）

女性賦權單元除入選作品的播映外，也策劃相關論壇，今年邀請《幕府將軍》宮川惠里子、《國寶》村田千惠子、《七五計劃》水野詠子，三位活躍於世界舞台的日籍製片分享各自的經驗。安朵莉雅娜指出：「透過影展的推動與媒體報導，讓更多人知道影視產業有很多女性努力投入，且有能力領導團隊。」

導演天野千尋（左）從自身經驗構思《佐藤妻夫物語》，大讚岸井雪乃（右）的詮釋讓角色更富有力量。（東京國際影展提供）

入選本屆東京影展女性賦權單元的《佐藤妻夫物語》（暫譯），是新銳導演天野千尋以自己結婚生子後的感受為靈感創作的電影。聊到女性在電影產業中的狀況，天野千尋說：「10年前拍片時，現場一定會聽到男性罵人的怒吼聲，就算知道不是自己被罵也會害怕。當然女性工作人員同樣會在片場發脾氣，但這個圈子男性較多，所以來自男性工作人員的言語暴力也較多。」

天野千尋強調，比起性別，在電影圈中扯上育兒是個難題。

天野千尋強調，比起性別，在電影圈中扯上育兒更是個難題。儘管社會對男女的刻板印象逐漸轉變，電影拍攝現場男女比例也有變化、有新的勞動規範，但她表示：「拍電影非常耗時，若進入拍攝期，小孩接送與照顧都只能拜託先生。若夫妻都在這個圈子工作，很多太太會為了小孩不得已停工，甚至無法繼續工作，就算現在片場的女性助理人員增加，但女性技術人員仍是少數。」

岸井雪乃（右）搭檔宮澤冰魚（左）主演的《佐藤妻夫物語》，講述一對情侶從交往到離婚的故事，貼近日常的描繪引人共鳴。（東京國際影展提供）

東京影展的女性賦權單元中，有7部來自世界各地的電影入選，包括日本的《佐藤妻夫物語》《藍反射》、香港導演譚惠貞的《像我這樣的愛情》等。《佐藤妻夫物語》描繪一對男女從大學開始交往，在一起15年，最後離婚的故事。男主角夢想成為律師卻在司法考試屢屢挫敗，但女主角順利考上律師，變成家中支柱。編導天野千尋10年前結婚生子後，因申請不到托兒所，暫時放棄工作育兒，她說：「那時候我有種失去身分的感覺，彷彿遭社會遺棄，看著在外工作的老公覺得他很自由，內心升起恨意。」

《像我這樣的愛情》編導譚惠貞（中）上月率領演員廖子妤（右）與陳家樂（左）首次參加東京影展。（東京國際影展提供）

回歸片場後，天野必須大清早上工，丈夫扛下育兒、家事責任。天野笑曝：「我回到家發現老公很像過去的我，眼神充滿恨意，才意識到這不是性別差異問題，而是立場不同，看到的景色也會不同，因此創作這個故事。」她從自身經驗出發，再將傳統日本價值觀融入故事中，如思想頑固，不願離婚的老先生、認定長男就必須回鄉下繼承家業的奶奶等角色，發人省思。

選片上聚焦過去少在大銀幕見到的故事，呈現不同觀點的描繪。

以身障者情欲為題材的港片《像我這樣的愛情》編導譚惠貞透露：「我原本對這類題材不感興趣，但偶然遇到一名手天使義工與我分享很多故事。例如一名接近40歲的身障者曾問，『你可以告訴我，我的陰道在哪嗎？』她並不是個10多歲的小女孩，那時候我覺得應該把故事拍出來。」譚惠貞為劇本奔走田調，也看了同樣處理類似題材的韓國電影《綠洲》、印度片《乾吧！我的彩虹人生》，以避免內容重複。她強調：「我並不想過於著重社會議題或說教，只是想說一個女孩的成長和自主，以及她對性、對愛情的好奇和啟蒙。」

《像我這樣的愛情》描繪腦麻患者與性義工的愛情故事，編導譚惠貞從一名台灣手天使義工的分享獲取靈感創作。（英皇電影提供）

資深選片總監安朵莉雅娜分享，選片上聚焦過去少在大銀幕見到的故事，希望呈現不同觀點的描繪，但主題則具普世性。「單元剛設立不久，現階段選片以女性導演和女性題材的作品為主，希望之後能擴大選片範圍，例如男性導演但攝影指導或製片是女性的作品，未來也會成為我們評估的選項。」第一次參與東京影展的譚惠貞也表達期待：「我認為這個單元可以鼓舞女性導演或者女性題材作品，未來應該設立獎項，給電影人更多肯定。」

米倉涼子（右）主演《劇場版派遣女醫X FINAL》去年入選女性賦權單元，她與演員岸部一德（左）一起現身紅毯造勢。（東京國際影展提供）

