娛樂透視／《大海浮夢》記錄作家父子造舟 深廣視角呈現文化傳承之旅
紀錄片《大海浮夢》以影像交織出海洋文學作家夏曼．藍波安的個人經歷，以及達悟民族自1950年代至今的歷史變遷，是目宿媒體「他們在島嶼寫作」系列的新作。
導演周文欽入行逾20年，攝影師出身的他擅長人物及海洋題材，累積豐富的水下攝影經驗和專業技能。此次帶領團隊上山下海，完整記錄藍波安父子潛水捕魚、伐木造舟的文化傳承之旅，歷時3年完成作品。
2019年夏天，周文欽與幾位海洋同好常在演員戴立忍的帆船上聚會，進而認識夏曼．藍波安。首次見面那天，周文欽捕捉到夏曼．藍波安下海打魚的畫面，並且把影片送給他。作家看了之後很喜歡，詢問是否願意記錄自己帶著兒子打造拼板舟的過程，周文欽慨然允諾，以拍攝者角色參與這個已孕育3年的計畫。
周文欽回憶：「起初單純記錄父子造舟的過程，拍了1年多之後，透過朋友牽線連繫上目宿媒體，剛好他們早就想拍夏曼．藍波安，只不過拍攝人員必須上山下海，且要時常往返台灣和蘭嶼，不易找到適合的團隊。」由於周文欽已累積不少相關經驗，目宿媒體創辦人童子賢也欣然支持，促成合作。
為此，周文欽與團隊必須從頭開始、更全面地認識夏曼．藍波安，以及作家背後的文化和故事。他們組成讀書會，在1位文學顧問的帶領下逐一閱讀夏曼．藍波安的著作，了解作家的個人生命史及達悟族文化的特殊性，為接下來的拍攝工作奠定基礎。
周文欽舉例，達悟族是沒有文字的民族，夏曼．藍波安通常以母語思考，使用「借來」的華語文字創作，因此創造許多特殊語法，成為所謂的「夏曼體」。起初周文欽與團隊閱讀作品時，會因為內容顯得跳躍而無法理解，久而久之才逐漸明白文字背後的深意，更深入認識作家的思想與情感。
團隊歷時3年，全程記錄夏曼．藍波安與兒子歷經517天潛水、伐木、造舟與出海的旅程。周文欽拍攝海洋生態紀錄片的經驗豐富，常在不同海域、深度各異的海底工作，為保障自己與團隊安全，接受各式訓練，擁有潛水證照超過十張，對水下攝影也駕輕就熟。
此外，周文欽畢業於北藝大美術創作研究所，出道之初拍攝的對象都是藝術家，逐漸掌握到與他們互動的技巧和溝通方式。《大海浮夢》的題材涉及海洋與人文，恰好是他長期經營的兩大領域，所以就技術面來說沒那麼困難，難的是理解蘭嶼當地的文化。
達悟族有很多禁忌，許多事情不能問，比方有很多儀式，過程中不希望女性在場。
他解釋：「達悟族有很多禁忌，許多事情不能問，只能觀察與等待。」比方有很多儀式，過程中不希望女性在場。不過周文欽的攝影助理、收音師和執行製作都是女性，為免觸犯禁忌，團隊遇到重要儀式如新船下水或招魚祭等，會先詢問當地人該注意的事項，若女性不能接近，便調整成在岸上以長鏡頭拍攝。
另外一個重要禁忌則是，在蘭嶼，如果看到有人拿著漁具和潛水裝備，千萬不能問對方要做什麼，「一問他就會罵你，他就得回家、不能下海了。」因為當地人深信，這樣的對話會被魔鬼聽到，如此一來可能捕不到魚，或者會有危險。
周文欽跟著藍波安父子上山拍攝造舟過程，對達悟族來說，造舟是神聖、私密的事，通常不太對外公開，擔心觸犯神靈和山神；且每個家族各擁林地，不可跨界砍伐別人的樹。周文欽坦言，在山上拍攝較辛苦勞累，但內心很興奮。他看見夏曼．藍波安的雙手因為白天做工、開墾而粗糙，且為了生存要做很多雜事，體現作家所說，讓身體日常勞動成為創作基石的「力體文學」。
在船上工作要具備很多先天條件，例如不能暈船，也要有獨立完成工作的能力。
夏曼．藍波安寫作的時間都在半夜，周文欽與他培養出默契，不必特別告知便前往書房拍攝，兩人當下毋須言語，各自專注手上的事情，拍完後周文欽會點頭示意離開。某天周文欽一如往常走進書房，夏曼．藍波安在沙發上睡著了，他照常捕捉畫面，注意到作家雙眼緊閉，眼球動得飛快，表示正在做夢。呼應《大海浮夢》主題，周文欽根據這顆鏡頭打造全片最具想像力的段落：在夢中，夏曼重返童年，星星、飛魚相伴，世界美好如初。
全片影像年代橫跨70年，分4個時期：包括1950年代的黑白政令片、1970年代已故法國人類學家維洛妮卡艾諾（Véronique Arnaud）留下的達悟族史料、1990年代李道明導演記錄夏曼．藍波安年輕時期與父親攜手造舟的畫面，以及周文欽自2019年起拍攝的影像，試圖以更深廣的視角呈現少數民族在資本化和現代化過程面臨的衝擊。
周文欽解釋，當初團隊累積很多素材，訪問夏曼．藍波安的逐字稿也有50萬字。剪輯之初沒有明確的大結構，且遇到一些無法克服的問題，卡關很多次。直到紀錄片導演丁雯靜提醒，李道明等人有拍過蘭嶼，周文欽趕緊連繫對方，順利取得影像，產生關鍵轉變，定調成現今的版本。
過去十多年來，周文欽參與拍攝的海洋或漁業生態紀錄片約30部。他透露，在船上工作要具備很多先天條件，例如不能暈船，也要有獨立完成工作的能力。由於出海時間長、工作環境惡劣，放眼業界，刻苦耐勞、喜歡這份工作的人少之又少，久而久之周文欽的名聲也口耳相傳。他笑說：「水深火熱的案子都往我這邊推，不過也正因累積這十幾年的海洋拍攝功力，才得以完成這部紀錄片。」
娛樂透視／《陽光女子合唱團》挑戰監獄題材 韓片在地化歌舞放大感染力
娛樂透視／凸顯議題引介女影人 東京影展賦權女性破除隔閡
娛樂透視／特效導演操刀《黑盒子》 縝密視覺設計打磨奇幻場景
