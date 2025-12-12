娛樂透視／《大濛》庶民角度描繪白恐 細緻考據時代成就作品格局
《大濛》是編導陳玉勳繼《消失的情人節》後，再度與美術指導王誌成合作的電影，訴說1950年代農村少女因領贖遭槍斃哥哥的屍體與三輪車伕萍水相逢的故事，在昏昧的白色恐怖氣氛下，透出底層庶民的生命亮光。
全片經由考據田調勾勒時代樣貌，並藉搭景、改造、特效等方式重現昔日嘉義鄉下到台北市街的生活，技術與內容的搭配也成就作品的格局。
「上一部電影拍完，我不知道接著要做什麼，每天上網東看西看。可能因年紀大了，對阿嬤、媽媽的年代有興趣，就去找那時的東西。好像有一種神祕力量，拉著我不斷閱讀白色恐怖時期的資料，受到震撼與觸動。」在動念拍白色恐怖題材時，陳玉勳發現，「以前的作品多半強調受難者，但我覺得活下來的家屬更可憐。離世的人不知道後面發生的事、也不知道帶給親戚朋友什麼後果，所以我想從家屬的角度去理解。」
陳玉勳以長輩的類似經歷，構思出一個貧窮女孩北上為哥哥收屍的故事。寫著寫著，覺得只有一條主線有些單薄，幾經思考，誕生電影裡繪本的「水滴」寓言童話。「我想到那些受難者，有些那麼年輕、有那麼多夢想，卻失去青春生命，像一場霧一樣不見了。」
編劇過程中，陳玉勳因故事年代遇到各種困難。「像是當時社會經濟狀況，一個軍人或一般家庭的收入是多少？還有場景的設定，例如：女主角阿月住在嘉義哪裡？如何來到台北？在台北的行走動線？那時有沒有中山北路、南京西路這些路名？都要做功課，並且請教專家學者。」語言也是一大難題，雖然陳玉勳從小就會說台語，但當時人們講話的樣子、語言的使用，得細心揣摩、查資料。
時代劇的美術設計，要先認識劇中的歷史、理解故事內涵。
劇本寫到一半，陳玉勳覺得很心虛，「因為故事裡的場景都沒了，要怎麼寫？怎麼拍？後來乾脆不管，就當寫來抒發情緒。」寫完後，陳玉勳把劇本拿給監製葉如芬、李烈及美術指導王誌成等人看，沒想到所有人看完都哭了，希望拍成電影，王誌成也著手研究相關場景影像，協助調查，劇本又繼續修改。
「我查資料能力很差，但有一群很棒的人幫忙。」陳玉勳笑說：「除了知道當時台北車站長什麼樣子，劇本裡沒有一個景是我能想像出來的，但頭哥（王誌成）滿厲害，問什麼，他馬上找來。」
王誌成坦言：「起初懵懵懂懂，但會先把狀態抓出來，將蒐集來的文字與圖片資料消化，再畫出氛圍圖。」例如以前的「極樂殯儀館」（約現今北市南京東路與新生北路交叉口東北角）旁邊是一片雜居的違章建築，他過濾整理圖文檔案後，想像角色在裡面轉來轉去，再轉到極樂殯儀館。畫圖的過程中，王誌成同時思考場景該如何調整、執行，後續可以落實完成。
由於全片帶公路電影色彩，一路上場景不斷變化，劇組盡可能找實景，已經沒有的才搭景或使用特效合成，拆成多處拍攝。片中台北繁榮的榮町商圈、金山街道、市場、低矮的房舍等是在台南鹽水「岸內影視基地」搭景，「但片場不大，我們得想辦法一景多用。」王誌成解釋：「比如賊仔市跟菜市場其實連在一起，不過稍微變一下陳設方法，就成為兩個不同的場景。」
片中的極樂殯儀館與國防醫學院兩個重要場景，也讓劇組傷透腦筋，最後分別找到嘉義市昭和十八與成大台文系館做為兩處的主景，再搭配其他場景組合而成。還有醫生娘的洋樓則是台南赤崁樓後的陳一鶴故居，但因外圍環境早已現代化，還得靠後期特效進行修改。
「時代劇的美術設計，要先認識劇中的歷史、理解故事內涵。」多年來，王誌成也養成「美術田調」的習慣，會主動查詢、挖掘更多資料，對片中年代有具體的想像。
設計場景時，王誌成還會考量人物背景，甚至想到其他部門。「像方郁婷飾演的阿月是農家女，原本場景經理找一個比較高檔的農舍，我覺得不太對，因為她家窮到吃番薯簽，房子應該更簡陋。最後找到類似農具間的老屋，再加工去掉或遮住現代的痕跡。又比如柯煒林飾演的趙公道，淪落到住在低矮破舊的房子裡，不可能有電燈，只能用煤油燈，但煤油燈不夠亮，就要提醒攝影與燈光設法補光。」
方郁婷與9m88都是從零開始接受3個多月的台語訓練，腔調也有南北差異。
因《大濛》四度與監製李烈、葉如芬合作的陳玉勳表示：「她們分工清楚，葉如芬掌控進度、預算；烈姐因是演員出身，會在演員、服裝造型上提供建議。至於錢的事情，她們完全不讓我操心。」葉如芬指出，該片總製作預算1.2億元，整體美術預算5707萬元，占47.5％，其中岸內影視基地搭景製作費為4000萬元。在王誌成帶領三十多人的美術團隊執行下，小至日常用具、大到台北城街區，打造生動的時代舞台。
另在選角上，陳玉勳全憑直覺。「方郁婷的『阿月』籌備初期就決定是她，因為年紀合適，也看過她的電影，覺得她很聰明。退伍外省大兵『趙公道』一角希望是台灣觀眾不熟的外地演員，看了《濁水漂流》後，認為柯煒林可以。9m88是因為覺得她漂亮又會唱歌，就找她演歌舞團台柱、阿月的姐姐『阿霞』。」特別的是，方郁婷與9m88都是從零開始接受3個多月的台語訓練，還因片中設定，腔調也有南北差異。
《大濛》在金馬獎贏得最佳劇情長片、原著劇本、美術設計、造型設計與觀眾票選獎等肯定。陳玉勳說：「我一直覺得做這部片好像命中註定，剛好我快60歲才寫這個劇本、剛好方郁婷長到十幾歲、剛好讓我看到柯煒林、許多場景也剛好可以，一切都是機緣巧合，自然形成這樣非常台灣的電影，完成一件我想做的事情。」
