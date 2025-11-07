娛樂透視／奧斯卡導演助力《左撇子女孩》 雕琢25年小編制拍夜市人生

《左撇子女孩》描述蔡淑臻（圖）飾演的單親媽媽，帶著馬士媛和葉子綺飾演的女兒，在台北夜市擺攤討生活。（光年映畫提供）

電影《左撇子女孩》描述母女3人在夜市擺攤，因一連串事件重新面對家庭課題，獲本屆金馬獎最佳劇情片等9項提名，將代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片獎。

本片是旅美導演鄒時擎打磨25年、首部獨立執導的作品，奧斯卡導演西恩貝克身兼共同編劇、剪輯和製片。鄒時擎發揮靈活的小編制拍片方式，在不封街的情形下以手機實景拍攝，把台灣夜市的樣貌原汁原味地搬上大銀幕。

鄒時擎（右）從自身經驗出發完成首部獨立執導的電影，葉子綺（左）入圍本屆金馬獎最佳女配角獎。

鄒時擎在台灣出生、長大，非影視科班出身的她從沒想過拍電影，直到大學畢業赴美攻讀碩士，在紐約新學院念媒體研究期間認識導演西恩貝克（Sean Baker），兩人因喜愛的電影類型相同，結為好友，進而萌生一起創作的念頭。

那時鄒時擎跟西恩貝克分享一段自身經歷：高中時，外公看見她用左手拿菜刀，便喝斥「左手是魔鬼的手，不准用。」鄒時擎驚訝之餘，也納悶外公的反應，這記憶揮之不去，因為「被罵的感覺很羞愧，好像自己做錯什麼。」

鄒時擎（左）與西恩貝克（右）曾以3,000美元共同編導電影《外賣》，入圍電影獨立精神獎。（鄒時擎提供）

西恩貝克認為這是很好的故事起源，2001年，他與鄒時擎連袂來台蒐集故事，拍了一些足以代表本地特色的畫面，例如檳榔攤、夜市等，剪成一支預告片。不過這個故事要花太多資金，不可能籌到錢，於是他們返回紐約，以3,000美元預算共同編導電影《外賣》。起初《外賣》在世界各地跑影展，2008年才在美國自費發行上映，並入圍電影獨立精神獎的約翰卡薩維蒂獎（頒給預算低於100萬美元的作品）。

他倆受到鼓舞，打算重拾《左撇子女孩》企劃案，於2010年回台1個月，同步寫劇本和勘景，在台北市通化街夜市遇到一個媽媽在擺攤做生意的小女孩，夜市就像她的遊樂場。鄒時擎與西恩貝克靈光乍現，「夜市小女孩的故事就發生在我們眼前。」於是他們像拍紀錄片那樣跟拍小女孩，剪出第二支預告片後到處找資金，2012年還入選金馬創投會議FPP企劃案，可惜後續難以為繼。

奧斯卡導演西恩貝克擔任《左撇子女孩》共同編劇、剪輯和製片。（光年映畫提供）

鄒時擎解釋：「亞洲電影要在美國找資金很困難，當地觀眾對於看字幕這件事接受度不高。」案子只好暫時擱置。沒有學過電影的她，接下來依序參與西恩貝克執導的《小明星》《夜晚還年輕》《歡迎光臨奇幻城堡》和《火紅大箭男》，一肩扛起製片、選角、勘景和造型等工作，人手不夠時還擔任臨演，一點一滴累積片場經驗。

2021年，《火紅大箭男》入圍第74屆坎城影展主競賽片，法國片商Le Pacte看了《左撇子女孩》的劇本很喜歡，允諾只要鄒時擎拿到台灣的輔導金，他們就願意出資。後來《左撇子女孩》獲文化部國片輔導金補助新台幣1,000萬元，以及台北市「國際影視攝製投資計畫」400萬元，終於在3年前開拍，總經費約新台幣4,000萬元。

《左撇子女孩》描述蔡淑臻飾演的單親媽媽，帶著馬士媛（右二）和葉子綺（右一）飾演的女兒，在台北夜市擺攤討生活。（光年映畫提供）

本片描述蔡淑臻飾演的單親媽媽，帶著女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）回到熟悉又陌生的台北市，在夜市擺攤討生活。母女三人有各自的煩惱與心事，一連串的意外讓她們不得不重新面對家庭的課題，埋藏多年的家族祕密也隨之浮現。

劇本隨著生活經驗累積而修改，由台灣女性的故事集結而成，像是對社會多年的觀察。

鄒時擎（左二）率精簡人力、以手機實景拍攝，原汁原味呈現台灣夜市的樣貌。（光年映畫提供）

鄒時擎不諱言，籌資是這部片最大挑戰。等待資金到位的過程中，劇本會隨著生活經驗的累積而修改，素材來自她的親朋好友，甚至是不認識的人。比方她與當年在夜市遇到的小女孩母親成為朋友，兩人常聊天，「這些（片段）都由台灣女性的故事集結而成，有點像是我對台灣社會20多年的觀察。」

夜市人潮熙來攘往，鄒時擎回台徵詢業界人士的意見，不少人認為在夜市拍片的難度很高，因為人太多，如果封街得找很多臨演。不過，鄒時擎當年《外賣》取景的餐廳就照常營業，客人依然上門、員工穿梭其間，最後仍順利完成，於是她決定用自己的方式和想法在夜市拍片，把它視為挑戰。

↑ 葉子綺印象最深刻也最難拍的是偷竊的戲。（光年映畫提供）

鄒時擎在《修行》製片陳保英協助下，組了一個約20人的拍攝團隊。不料開工第一天就受挫，因為大隊人馬都穿黑色T恤、坐在麵攤對面，民眾一看就知道在拍電影，紛紛停留觀看，不但無法拍攝，拍出來的畫面也不能用。隔天鄒時擎改變策略，僅留5、6位工作人員，也不穿黑衣服，還要求收音組躲在陰暗處，現場全程以手機拍攝，此舉果然奏效。

鄒時擎用自己的方式和想法在夜市拍片，且現代人使用手機拍照的習慣，成為很好的偽裝。

黃鐙輝飾演夜市攤販的老闆，演技收放自如。（光年映畫提供）

第二天起，夜市的民眾都沒注意到劇組人員，且現代人普遍使用手機拍照的習慣，成為劇組很好的偽裝。鄒時擎笑說：「後來還有人跟蔡淑臻點麵來吃，大家真的完全習慣我們的存在。」麵攤是租來的，鄒時擎看準攤位的營業時間與電影拍攝時程剛好錯開，「於是我糾纏攤位老闆兩個月，對方才答應出租，還出借包括煮麵的食材和用具。」

飾演小女兒宜靜的葉子綺拍片時才6歲，但已有3年拍廣告經驗，曾在《罪後真相》等片客串， 《左撇子女孩》是她首度擔綱主演的電影。葉子綺認為，宜靜會替人著想、是很開心的小朋友，她印象深刻和最難的戲都是偷東西。「因為不能在真實世界做，只有拍片時可以，我覺得刺激又緊張，要表演出很怕別人發現、結果成功的表情，然後一家接一家，很過癮。」她也與蔡淑臻共同入圍本屆金馬獎最佳女配角。

《左撇子女孩》入選釜山影展主競賽單元，鄒時擎（左二起）、西恩貝克、演員葉子綺（右四）、馬士媛（右三）和黃鐙輝（右一）出席映後活動。（光年映畫提供）

當年，鄒時擎外公的一句話，幻化成靈感的種子，歷經1/4個世紀的灌溉，終於長成一部作品。回首來時路，鄒時擎坦言，與西恩貝克合作的過程，讓她不斷學習製作電影的技術，這些經驗成為她獨當一面的養分，如今看來意義重大，「如果沒和西恩貝克拍過那些電影，今天也不會有《左撇子女孩》。」

