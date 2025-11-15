娛樂透視／日泰聯手拍《未完的情歌》 BL夯劇導演原創純愛撩心弦
2020年現象級泰國BL劇《只因我們天生一對》寫下8.5億點擊紀錄，不僅讓泰國BL劇實力成功贏得全球關注，也吸引日本片商力邀該劇導演維拉奇通吉拉（Champ Weerachit THONGJILA），共同開發新作。
擅長BL劇的維拉奇通吉拉與日本團隊攜手打造原創BL電影《未完的情歌》，藉由橫跨東京與曼谷的純愛故事，結合兩地優勢搶攻國際BL市場。
維拉奇通吉拉（Champ Weerachit THONGJILA）曾執導許多BL影集，其中《只因我們天生一對》（2gether: The Series）掀起全球追劇潮。BL文化發祥地日本注意到維拉奇製作BL劇的功力，提議日泰合製原創作品。
維拉奇通吉拉接受本刊專訪時透露，接到日本製作人邀約後，雙方進行多次線上與線下會議，《未完的情歌》企劃也從去年初開跑。「日泰雙方一起開發劇本，定調電影以情歌為故事的核心。」
為什麼選擇以金曲貫穿電影？除了出於導演維拉奇個人對音樂的喜好，他也進一步解釋：「我覺得音樂對很多人來說都別具意義，因為可以傳達難以直接開口的心情。我過去的作品常利用音樂推動劇情，所以對這樣的創作方法特別有信心。」他也期盼這樣的設定能鼓勵觀眾勇敢表達與感受，看見愛情的不同面相。
維拉奇雖擁有豐富的BL作品製作經驗，但《未完的情歌》是他第一次接觸跨國合製。他坦言：「日本與泰國的溝通和工作方式不同，我在期待之餘也有些擔心。」溝通上除了靠口譯外，兩位男主角森崎溫和「Snow Man」成員向井康二分別是日籍緬甸人和日泰混血，拍攝現場因此交錯著不同語言。維拉奇表示：「雖然溝通會比平常花更多時間，但整體還是很順利。隨著時間過去，大家越來越能互相理解，默契也越來越好。」
除了語言之外，跨國拍片時，表情或肢體動作都有助於感情與想法的表達。維拉奇表示：「口譯老師不在的時候我們就會如此，但如果真的遇到比較難溝通的事情，會暫停拍攝，大家聚集起來花時間討論，聆聽每個人的想法。」他強調，溝通絕對是跨國合作的關鍵。
電影去年九月開鏡，在日、泰兩地取景拍攝。維拉奇透露在日本拍攝時，日泰劇組人員比例為九比一，到了泰國則是二比八，會以拍攝所在地的人員為主。期間因勞動環境、文化、氣候等不同，工作、休息、甚至飲食等安排也會配合調整。
維拉奇分享，「泰國因氣候炎熱，加上工作辛苦，需要靠飲食補充能量，所以劇組提供的食物種類非常豐富，有飲料、水果、甜點等，也讓工作人員有更長的休息時間。」日本則因整體時間安排緊湊，也注重準時，有時為了趕進度甚至邊拍、邊吃飯。另外他也提到兩地劇組的差別：泰國人員較多，分工明確；日本則因人員數量少，得一人身兼多職。維拉奇笑說：「這樣也很有趣，團隊成員可以學習兩地不同的工作方式，是很棒的經驗。」
選擇工作方便且受遊客喜愛的地方取景，可展現泰國風情，泰國政府通常也會全力協助。
《未完的情歌》描繪靦腆又正經的研究員壯太（森崎溫飾）忽然被外派到泰國，竟與學生時期的暗戀對象小海（向井康二飾）重逢。電影大部分在泰國的觀光風景區拍攝，維拉奇指出：「我傾向選擇工作方便且受遊客喜愛的地方取景，可以融合熱門景點和樸素自然的景觀，展現多樣的泰國風情。由於泰國政府推廣單位通常會全力協助拍攝，出外景也相對容易。」
儘管片中場景大多安排在泰國，但《未完的情歌》呈現出觀眾熟悉的日本電影氛圍。維拉奇解釋，他看過很多日本電影，在潛移默化中吸收其特有的風格。「我特別喜歡2020年、菅田將暉和小松菜奈主演的愛情電影《線：愛在相逢時》，它的靈感來自中島美雪的經典歌曲〈線〉，讓我很有共鳴。加上我鍾愛日本電影，多次去日本旅遊，很喜歡日本的氛圍、人和文化等。我用自己有感且擅長的形式拍片，日本觀眾應該也能感受到我的心意。」
全片呈現日本電影氛圍，用自己有感且擅長的形式拍攝，日本觀眾應該也能感受到心意。
製作《未完的情歌》時，維拉奇專注於故事與電影的呈現，選角部分則由日本團隊推薦。兩位男主角森崎溫、向井康二都是演歌雙棲，維拉奇接觸他們後，才回頭聆聽兩人的音樂作品。聊到森崎溫，維拉奇大讚：「他的表演非常出色，總是準備得很充分並與我分享各種想法，讓角色更立體且具魅力。」向井康二是日本人氣男團「Snow Man」成員之一，片中也一展音樂才華，令導演讚嘆：「我印象最深刻的是彈吉他表演那場戲，他透過歌聲把情感傳遞給所有聽眾，那首歌至今仍在我和團隊所有人的腦海迴盪。」
《未完的情歌》接連在日本與泰國上映，維拉奇在體驗兩地電影製作拍攝的差異後，也經由出席日、泰的宣傳活動，感受到兩地電影行銷與影迷文化的不同。「日本活動能參加的粉絲有限，無法入場的粉絲只能透過線上直播同樂。日本粉絲都很投入台上活動的每個環節，整體流程非常嚴謹有秩序；泰國則不大一樣，有時會走出電影院，讓任何人都能參與，與演員更靠近。」不過無論作品在哪個地區推出，維拉奇都期盼帶給觀眾歡笑、幸福與感動。
