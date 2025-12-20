娛樂透視／特效導演操刀《黑盒子》 縝密視覺設計打磨奇幻場景
影集《黑盒子》改編自LINE WEBTOON同名漫畫，由LINE台灣與兔將創意影業共同出品，是首部台灣原創網路漫畫改編的影集作品。
原作故事風格多樣，涵蓋高難度奇幻場景。導演李昭樺具特效專業背景，除了為每個故事打造獨特的鏡頭語言，且在劇本階段便把視覺設計納入考量，以精簡預算和時間。主創團隊在IP選定、前期開發、劇本改編、製作及市場策略等階段累積的實戰經驗，值得業界參考。
LINE WEBTOON驚悚網漫《黑盒子》曾霸榜恐怖類漫畫排行榜前3名，逾五千萬次瀏覽。LINE台灣透過文策院媒合取得影視改編權後，考量故事場景涉及大量特效，找上有十多年相關經驗的導演李昭樺，雙方以策略聯盟方式建立夥伴關係，奠定穩固的合作基礎。
李昭樺表示，台灣很多劇集的開發動輒耗時2至3年，他提議先挑選其中一個故事製作試播集（Pilot）。LINE台灣執行長陳立人認為此舉有助2個團隊盡快磨合，拍板定案。李昭樺先規劃一個故事線，不縮減製作規模和預算，希望拍出來的成品可當正片影集使用，最後完成短片版《黑盒子》，獲美國水牛城奇幻電影節最佳國際短片獎。
影集《黑盒子》由〈造物獄〉〈豬人〉〈星際救援〉及〈黑白盒子〉4個單元組成，是原作粉絲票選而出。LINE台灣影視開發製播部副總經理、監製林佳韻不諱言，選擇這個IP之後有點後悔，因為粉絲是從漫畫視角投票，一旦影視化就有很多面向要考慮。即使她與團隊也喜歡原作，但實際製作會面臨許多挑戰和困難。
為此他們在前期開發階段準備好二十幾個故事大綱，再從中精選數個單元提供給編劇、製作人、監製和電視台投資方等業界人士，請教他們的意見。過程中受到質疑、被潑冷水，例如某位知名製作人直言〈豬人〉故事很荒唐，畢竟豬隻很難拍，加上其他怪異特效，更添難度。
處理特效場景並不難，難的是統整各單元的視覺風格。
李昭樺肯定林佳韻與團隊在前期的努力，認為田調與市調都做得很全面，結合專家建議，確保提煉出適合影像化的故事，「這些單元是透過一系列訪談與市調選出，不是大家喜歡做什麼就做什麼。」
選定故事後，由《返校》編劇傅凱羚主導試播集的劇本開發，她也參與所有單元的劇情大綱，後續由李昭樺公司內部的開發團隊接手，針對親情、奇幻、獵奇等不同主題與風格，尋找適合的編劇。連同開發階段，總計歷時10個月完成劇本。漫畫原作者廖軒毅（Pony）也參與改編，確保故事核心不變，也保留粉絲在乎的元素。
李昭樺坦言，Pony筆下的故事風格各異，例如驚悚懸疑的〈造物獄〉、天馬行空的〈星際救援〉等，都像是不同人創作出來的。對李昭樺而言，處理特效場景並不難，難的是統整各單元的視覺風格。做完試播集後，他決定為每個單元設計專屬的拍攝方式。每當新單元開拍，就召集攝影組並制定詳細規則，限制運鏡的軸線、移動速度以及前景使用的規範，讓每個故事均有獨特的風貌。
身為資深特效導演，李昭樺在提高拍攝效率、控制預算及解決複雜技術方面具有優勢，並且把處理特效鏡頭的習慣應用在這部作品。他會事先規劃場景分鏡，精準計算每場戲需要的調度和鏡頭。由於經費有限而特效複雜，只要機器擺下去，拍攝的畫面就一定要用到，最後有96％的拍攝鏡頭都剪輯至影片中，採用率極高，事前縝密的規劃讓劇組進度超前，比預計提前6天殺青。
拍攝的畫面就一定要用到，最後有96％鏡頭剪輯至影片中。
挑戰最大的單元是〈豬人〉，李昭樺透露，所有動物都可因食物誘導接受訓練，唯獨肉豬出生就被餵食，食物對牠沒有吸引力，因此無法訓練。劇組結合真實的豬、製作機器豬和CG特效，三者搭配才完成。最難的一場戲是要豬隻快速衝向小孩，但豬隻不受控，劇組等候3小時幾近放棄， 牠才突然跑起來，攝影師見狀趕緊開機捕捉畫面。
〈星際救援〉是粉絲敲碗一定要拍的，為真實呈現宇宙氛圍，劇組選在虛擬攝影棚拍攝。片中外星生物小白的形象讓李昭樺費盡心思，原作的小白線條簡單，拍成影集必須改為較寫實的形象，同時要符合粉絲對於大眼萌怪的想像。經過多版本測試，最後決定賦予小白光滑外觀，僅在內側多加細節，並讓外星生物的動作更靈活。
談及製作經費，林佳韻表示，以相同規格的劇集而言，此專案的製作經費非常低，其中國發基金投資2,000萬元。之所以能在有限資源下完成，除了李昭樺身兼投資方，等同投入核心的「家底」資源；LINE則提供平台方的資源，透過整合集團內部的媒體和社群平台，以「低到無法想像」的行銷預算，從核心粉絲的口碑效應擴散到主流影視社群。
本劇上架後在Netflix台灣首播便躍升當週排行榜冠軍，接連8天維持不墜。可惜受限節目規格、內容尺度和時間長度，《黑盒子》無法在電視台播出。林佳韻堅持以3集為一單元、每週上架一個單元的形式推出，此做法業界罕見，也不被看好，但她認為應回歸故事本身，一次把它講清楚。
李昭樺不諱言，單元劇有追看性的問題，各故事該如何連結亦是挑戰，雖然在評審會議屢被打槍，他們仍決定逆風而行，所幸最終得到觀眾認可，並引發網友討論、甚至二創，令人欣慰。
