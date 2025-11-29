娛樂透視／轉型國際內容交易平台 TCCF展現台流創意實力

女星林予晞（右起）、張鈞甯和柯佳嬿出席國際論壇對談女性的演藝視角，由楊千霈擔任主持人。

2025TCCF（創意內容大會）圓滿落幕，為期4天的活動匯聚上萬人次業界人士，國際參與廣度和專業深度更甚以往，已從區域性展會轉型為亞洲重要的國際內容交易平台。

今年除了提案獎金突破新台幣1千萬元創新高，還首度設立遊戲數位基金，並與日韓等國際夥伴簽訂多項合作意向書，期許台灣成為多元開放、科技背景強大的文化內容產業推手。

文策院長王敏惠出席頒獎典禮表示，TCCF至今舉辦第6年，越來越受國際市場關注。本屆「FORUM國際論壇」邀請多位國際專業人士分享；「MARKET市場展」交流也十分熱絡。至於在「PITCHING提案大會」獲獎的台灣與國際團隊，也期盼把企劃變成多元跨界的改編作品。

今年TCCF國際參與度再創新高：「提案大會」吸引來自44國、近700個企劃投件，規模超過以往，且國際合資案及國際案件占比近7成；「市場展」匯聚全球118家機構和業者（逾4成來自國外），共112個展位，雙創紀錄；「國際論壇」邀請20位以上國外專業人士出席，分享對影視產業的市場洞察。

今年的國際參與廣度更甚以往，法國國家影視中心主席布魯埃爾（左一）與文策院董事長王時思（右一）在開幕現場交流。

本屆提案大會總計有34個單位、提供41個獎項，最大獎「TAICCA X CNC AWARD」由文策院與法國國家電影與動畫中心（CNC）共同設置，頒給日本導演久保田徹的紀錄片《My Camera, My Gun》，獎金3萬美元。文策院董事長王時思頒獎時表示，近700個企劃歷經提案、初審和複審，再到上台領獎，這一路的陪伴非常有價值。她感謝贊助支持單位，一起努力促成台灣與國際聯手，成為世界文化內容重要的一員。

文策院董事長王時思（左一）頒發最大獎TAICCA X CNC AWARD給日本導演久保田徹（右二）的紀錄片《My Camera, My Gun》。

文策院設立的故事專場大獎「TAICCA Award：Best Story」，由漫畫作品《流氓書店》獲得，獎金30萬元。中華電信持續鼓勵團隊發揮創意，在Project企劃單元設立最高獎金60萬元的Hami Video最佳創意獎，得主為長片《引魂燈》。

藝人林志玲首度以個人身分設「林志玲未來力量獎」，頒給長片《逆流之舞》、動畫《Titi & Roro》和印法合製紀錄片《How Sweet Does the Honey Taste？》，各獲50萬元獎金。備受青睞的影集企劃《分手擂台—你還愛我嗎？》總計拿5個獎，是本屆提案大會的大贏家。

來自法國的文化科技產業人士在活動期間分享創新應用和業界趨勢。

聚焦台灣內容優勢，今年提案大會新增主題專場「以新的愛情故事呼喚我吧」。王敏惠表示，依過去簽合作意向書的經驗，影視發展較進步的國家與台灣談的優先選項都是愛情故事。除了設置專場，文策院宣布與犀利資本文創、日本株式會社極東電視共同投資成立集集創造娛樂，同時結合韓國影視公司 IMAGINUS推出「BLOOM：台韓浪漫劇集開發計畫」，公開徵選、孵育3部具國際合製潛力的華語原創浪漫劇集。

今年的提案大會新增主題專場「以新的愛情故事呼喚我吧」，座無虛席。

文策院持續透過國際合作與創新基金，推動台灣內容產業發展。

文策院持續透過國際合作與創新基金，推動台灣內容產業發展，並在TCCF宣布成果。基金方面包括：與韓國娛樂龍頭CJ ENM Hong Kong（CJ ENM HK）、遠傳電信及TVBS共同成立「台韓娛樂文化內容基金」，總額新台幣9.6億元；另與遠傳電信成立的遠播文創公司共同投資「遠樂文創基金」，總額新台幣6億元，將致力本地影視與音樂產業發展。

今年文策院宣告進軍遊戲產業，與烏杉資本股份有限公司攜手推動成立「數位遊戲基金」，以做出台灣自製遊戲為目標，打造具國際競爭力的原創IP。

文策院宣布進軍遊戲產業，與烏杉資本股份有限公司攜手推動成立數位遊戲基金。

國際合作方面，文策院與日本電影公司 K2 Pictures Inc. （Japan）簽署合作意向書，該公司由《初戀》資深製作人紀伊宗之創立，雙方將在影視投資、合製及產業推廣等領域合作。文策院亦與鏡文學共同投資成立影視製作公司鏡好看，期待透過國際合作案，將台灣的好故事與人才與世界接軌，預計5年內開發10部影視作品。

文策院長王敏惠（左）與鏡文學總經理暨鏡好看董事長董成瑜（右）出席共同投資影視製作公司的簽約儀式。

在國際論壇部分，以「Evolve Beyond Imagination 超越想像的進化」 為主題，聚焦國際商業策略、投資布局、國際市場新興趨勢和新興科技變革等議題。重要講者包括：美國影藝學院首位華裔主席楊燕子（Janet Yang）；甫獲奧斯卡科學與技術獎的Wētā FX 技術長Kimball Thurston；韓國《Moving異能》製作公司 Mr. Romance 執行長沈世潤；NHK《紅豆麵包》製作人倉崎憲、內田由紀，以及Netflix動畫影集《藍眼武士》導演吳怡君（Jane Wu）等。台灣則邀請柯佳嬿、林予晞和張鈞甯深度對談女性演藝視角。

美國影藝學院首位華裔主席楊燕子出席國際論壇，分享亞洲文化內容進入北美的契機與挑戰。

本屆市場展內容橫跨影視、動畫、出版、漫畫、表演藝術與遊戲等領域。其中，韓、法皆以國家館的形式參展，韓國文化產業振興院（KOCCA）更首度率團參加，帶領包括Netflix韓劇《家母螳螂》製作公司 Studio S、人氣漫改韓劇《我奪走了公爵的初夜》電視台 KBS Media等來台，展現創意與製作實力。

TCCF已成為亞洲最多元的文化內容交易平台，其運作模式與目前主流市場展不同。

TCCF已成為亞洲最多元的文化內容交易平台，其運作模式與目前主流市場展不同。例如與會的投資方除了私人企業主，也有像文策院一樣的公法人機構；同時集結各種型態的製作公司、行銷買家，甚至邀請OTT業者參與。對此，王時思認為，全球文化內容正面臨範型轉移，或許TCCF的開放多元，才是此類型展會的未來發展方向。

