娛樂透視／《陽光女子合唱團》挑戰監獄題材 韓片在地化歌舞放大感染力

陳庭妮（左起）、翁倩玉、陳意涵、孫淑媚與安心亞等在電影裡各自表現不同的才華。（壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》是《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙與編劇呂安弦又一改編韓片作品，邀集翁倩玉、陳意涵、安心亞、孫淑媚等飾演女囚，以歌聲傳遞催淚親情。

為了使題材在地化，團隊深入田調，將受刑人背景、生活與相關法規融入劇本。從獨唱、合唱到編曲，藉風格各異的歌曲與音樂，帶動觀眾情緒，更添感染力。

導演林孝謙（右）與多年編劇搭檔呂安弦（左）以深入的田野調查為電影打下基礎。

15年前，以女子監獄合唱團為題材的韓片《美麗的聲音》在台上映，深深打動剛當上導演的林孝謙。過了8年，他以韓片改編的電影《比悲傷更悲傷的故事》大賣，片商準備乘勝追擊，詢問他下一部電影計畫時，林孝謙開口希望改編《美麗的聲音》。

不過林孝謙的提案遭到質疑，「他們認為風險很高，因為監獄題材電影在台灣很難推，上一部賣座的作品是30幾年前朱延平導演的《火燒島》，而且台灣觀眾對音樂歌舞片接受度也不高。」各方反對下，這個想法只能擱置。之後林孝謙又拍了幾部片，但午夜夢迴仍然對改編《美麗的聲音》念念不忘，決定自己買版權。

林孝謙寫信向韓國CJ集團版權部詢問，對方報價之高嚇到他。「我又寫一封文情並茂的信，說明台灣市場現況與改編的誠意，並提到會找《比悲傷更悲傷的故事》女主角陳意涵主演，強調很有機會，希望他們相信我。後來CJ給了一個他們認為很優惠的價格，還附帶『互惠共榮』的條件，就是電影如果賣座，要有5％分紅。」

鍾欣凌（後排左二）是片中偏反派的強悍角色。（壹壹喜喜提供）

為將故事移到台灣，林孝謙與多年編劇拍檔呂安弦就女子監獄、律政、社服單位人員等展開田野調查，為劇本打底。片中受刑人的背景設定也參考台灣的真實案件，像是遭性侵槍殺黑社會大哥的女孩、因家暴失手殺夫的殺人犯、或替丈夫頂罪的妻子等。

呂安弦表示：「我們去了2次桃園女監，了解內部有哪些才藝競賽以及對受刑人的賞罰機制，還有她們的工作與日常生活。例如：住的地方叫『舍房』、工作的地方叫『工場』。受刑人依年資與表現分4等，隨等級有不同待遇，像片中安心亞飾演的阿蘭穿著背心，因為她是小班長，可以管人，也特別強悍。」

韓片《美麗的聲音》中，金倫珍（右二）飾演攜子入監的女囚。（車庫提供）

雖然一樣以女受刑人將孩子送養為主線，但韓國與台灣的相關法規不同，劇情也有所調整。韓國攜子入監孩童最大只能到18個月，台版則依台灣規定改成滿3歲前送養；韓版裡的阿嬤角色因槍決移監，但台灣自2004年至今未有女性死刑犯伏法，因此改成阿嬤罹患絕症。

韓方對於台版改編沒設下條件，但要審最後一版的劇本，同時在林孝謙買下翻拍權時，要求電影在3年內開機。3年期間，林孝謙、呂安弦積極田調、寫劇本，卻因找不到阿嬤的人選，遲遲沒開機。林孝謙請韓方寬延6個月，並想盡辦法在期限內開機。結果，一則演唱會消息解決這個選角難題。

導演林孝謙（左）與已47年沒拍台片的女星翁倩玉（右）在拍攝現場溝通。（壹壹喜喜提供）

「我對演員設定嚴格的條件，尤其阿嬤是合唱團指揮，要有音樂與表演基礎，我們列出許多70歲左右能演、能唱的女星名單，可惜都沒邀成。後來安弦看到翁倩玉來台開演唱會的消息，我們直接去看，確定她不僅精力充沛且能歌能舞，於是去提案。」林孝謙表示：「當時已47年沒回台灣拍片的翁倩玉看了劇本很感興趣。」

吸引翁倩玉參與的兩個原因：一是故事跟音樂有關，二是她想在電影裡唱歌。

「吸引她參與的兩個原因：一是故事跟音樂有關，二是她想在電影裡唱歌。」呂安弦與翁倩玉詳聊之後，重寫她的角色。「韓版的阿嬤是老師出身，但翁倩玉出場就充滿巨星氣勢，所以我們依她的特質修改劇本。」

孫淑媚（前排左一）、安心亞（前排左三）與陳意涵（前排左五）飾演獄中同舍房的室友，也一起登台演唱 。（壹壹喜喜提供）

因為要進宜蘭監獄拍攝，工作人員會先確認哪場戲在哪裡拍、拍哪些鏡頭與需要的器材等，照表操課，節省時間。拍攝時獄方也全程派人把關各種細節，避免內容出錯。

音樂歌舞是全片重頭戲，編劇呂安弦鋪陳情節後，導演林孝謙再依戲中情境，安排設計歌舞內容，負責選歌、洽談歌曲版權，有時更親自填詞。林孝謙說：「像〈幸福在歌唱〉〈再見的時候〉就是專為這部電影量身打造，歌詞扣緊角色的心境。」

全片出現15首歌曲，曲風多元，與唱片界有淵源且具作詞人身分的林孝謙共與4家唱片公司洽談版權，並列出清單標示每首歌的使用秒數、權利義務、授權狀況等。他也以「組合方案」「宣傳互惠」等談判技巧與唱片公司商量，將版權費總額壓到近百萬元。

配樂指導陳建騏是導演林孝謙合作15年的工作伙伴。（陳建騏提供）

另一方面林孝謙也與配樂指導陳建騏以及指揮、合唱指導洪晴瀠密切配合。「建騏給了很多建議，像是把〈姐姐妹妹站起來〉編成偏可愛的爵士風、〈練舞功〉則編得很『女團』。洪老師不僅教演員們發聲、合唱，還很注重拍子、音準與和聲。」1個半月的籌備期內，除安排演員歌唱、跳舞等課程，也把歌曲、舞蹈、表演重點與進度表等放上雲端，讓演員回家繼續做功課。

指揮與合唱指導洪晴瀠很注重合唱時的拍子、音準與和聲。（壹壹喜喜提供）

由於時間有限，排練時攝影師會在現場用手機側拍、思考動作與畫面如何呈現，並和副導演一起想分鏡。拍攝時，林孝謙將大型的場面戲排到後面，演員可利用拍攝過程找機會練習、培養感情與默契。

拍歌舞電影最大挑戰是掌握歌舞的節奏、整齊度及合唱的和聲，而表演者的體力也是一大考驗。

林孝謙坦言，拍歌舞電影最大的挑戰是掌握歌舞的節奏、整齊度以及合唱的和聲，而表演者的體力也是一大考驗。「人的體力跳4個小時就很累，較合理的方式是拍4小時後，如果沒完成，就先拍別的，之後再拍，彈性調整。」

導演林孝謙事前在紙上規劃每一場合唱戲，讓工作更有效率。

儘管過程艱辛，但林孝謙與呂安弦都覺得收穫滿滿。呂安弦認為，因處理歌舞片的歌曲版權相當複雜，所以電影人不太敢嘗試，但是從台灣熱衷演唱會與不少音樂劇受到歡迎的情況，歌舞片市場一定存在。

