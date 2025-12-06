娛樂透視／Disney+聚焦亞太軟實力 聯手日韓強項深掘創意沃土

Disney+原創內容發布會今年移師至香港迪士尼度假區舉行，參與原創作品的日、韓、美影人在園區內城堡前與米奇留影。（Disney+提供）

華特迪士尼推出的國際串流平台Disney+ 自2021年起積極開發亞太原創內容，將重心放在日韓作品，繼2023年以《MOVING異能》掀熱潮後，今年再以《暴風圈》受矚目。

迎接6週年的Disney+ 持續拓展多元類型與形式，從各式影集到實境秀，展現跨國合作與創意革新的企圖，讓亞太故事走向世界舞台。

動畫《東京復仇者》問世後帶旺原著漫畫人氣，第四季《東京復仇者三天戰爭篇》確定將在2026年播出。（Disney+提供）

Disney+於2021年進軍台灣、韓國等市場，同年開始擴大製作亞太地區原創內容，台劇曾有《台灣犯罪故事》《台北女子圖鑑》等，韓劇包括《MOVING異能》《殺人者的購物中心》到今年的《暴風圈》皆備受關注，日本內容則以動畫《東京復仇者》、影集《噬亡村》最具代表性。

迪士尼亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）日前在「2025Disney+原創內容發布會」透露，亞太原創內容中，日韓作品普獲各國觀眾喜愛，日本動畫全球觀看時數有6成來自亞太以外地區，以美國和歐洲最熱烈；韓國內容市場持續擴大，拉丁美洲觀眾不斷增加，遍布全球。

蔡志行透露，融合不同元素的作品在平台上受到全球觀眾喜愛。（Disney+提供）

亞太區整合行銷及原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）接受本刊訪問，強調：「我們深信好的故事埋藏在各處，也知道亞太地區有很多優秀的創作者，但同時我們希望更聚焦有國際傳播力的內容。韓國作品或日本動畫在我們的平台上能跨越國界，受海內外觀眾喜愛，因此我們將更多心力放在這些內容，且持續關注潮流變化。」

日本動畫方面，除《東京復仇者》的最新篇章《東京復仇者三天戰爭篇》外，迪士尼首度與遊戲製作人小島秀夫攜手推出改編自同名遊戲的動畫《死亡擱淺：孤立無援》。

《死亡擱淺》是小島工作室於2019年發表的遊戲，全球玩家超過2,000萬，小島表示：「遊戲是互動式的，但有人不擅長或根本不玩遊戲，我想利用動畫讓這些人感受《死亡擱淺》的世界。」該動畫更將回歸2D手繪形式製作，小島曝除了日本創作團隊外，也將邀請世界創作者加入，將日本動畫推向新境界。

小島秀夫親自擔任《死亡擱淺：孤立無援》動畫版監製，並預告作品將以2D手繪形式呈現。（Disney+提供）

韓國則以影集為主力，包含玄彬、鄭雨盛主演的《韓國製造》、IU 與邊佑錫的《二十一世紀大君夫人》（暫譯）、申敏兒搭檔朱智勛的 《再婚皇后》等，類型從懸疑、犯罪到浪漫愛情，集結韓國一線演員，顯現Disney+開發韓劇的野心；實境秀則有BTS成員智旻與柾國的《ARE YOU SURE?!》第二季，及韓國命理師競賽節目《天機試煉場》。

韓劇成為重心，是故事中的普世主題讓世界各地觀眾產生共鳴。

韓劇成為Disney+的一大重心，蔡志行分析：「最根本的還是故事中的普世主題，讓世界各地觀眾產生共鳴。」她以 《MOVING》為例，雖以超能力設定為出發點，但融合親情、愛情等元素，「韓國在這方面有完整的系統一步步打造並推動這些故事，走向世界舞台。」蔡志行也透露，Disney+不斷觀察觀眾喜好進行調整，「早期我們推出的作品更偏向男性、動作類型，後來開始加入一些奇幻元素，也期待觀眾的反饋。」

韓國演員池昌旭（左）與日本女星今田美櫻（右）首度合作拍《Merry Berry Love》譜跨國戀曲。（Disney+提供）

最新片單中也展現Disney+在跨國合作上的野心。如影集《Merry Berry Love》由池昌旭搭檔日本新生代女星今田美櫻；李棟旭主演的《殺人者的購物中心》第二季請到日本的岡田將生、玄理加入；玄彬新劇《韓國製造》中也有日本演員參與。

Disney+這2年跨國交流的代表作首推真田廣之監製兼主演的《幕府將軍》。該劇由美國製作團隊與真田從日本帶來專業的歷史劇人才合作，不僅在艾美獎勇奪18獎項，更成為首部贏得最佳影集的非英語作品。

真田廣之（左二）主演的《幕府將軍》在艾美獎獲18項獎。左起為女主角澤井杏奈、編劇賈斯汀馬克斯與瑞秋近藤。（東方IC）

蔡志行解釋：「《幕府將軍》原著小說全球暢銷，這次改編的收穫是如何用現代的詮釋將故事呈現給不同背景的觀眾。除了重視真實性與規模，還從西方人與女性主角的視角說故事。另外像是否全程使用日語等，也是思考重點。」

迪士尼的核心不僅在製作內容，更在於「深耕說故事的本質」。

全智賢（右）搭檔姜棟元（左）的《暴風圈》，斥資近新台幣15億元拍攝，上線後在全球許多地區衝上冠軍。（Disney+提供）

海外演員加入，須回歸故事考量。全智賢與姜棟元主演的《暴風圈》因故事有美國政府官員角色，也請當地演員演出，蔡志行說：「《暴風圈》是政治驚悚劇，故事涵蓋不同國家，因此有機會在不同地點拍攝、融合更多文化元素。」剛曝光的《Merry Berry Love》講述池昌旭因事業失敗來到日本一座小島，與在草莓農場工作的今田美櫻擦出火花，背景在日本，導演則是曾執導現象級韓國BL劇《語意錯誤》的金率挺。

蔡志行指出，迪士尼的核心不僅在製作內容，更在於「深耕說故事的本質」，並有豐富的經驗與資源。她舉例，迪士尼內部會舉辦「大師課」，邀好萊塢創作者與亞洲創作者交流，包括《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆、製片喬恩蘭多以及《黑豹》導演萊恩庫格勒和迪士尼高層等，都曾受邀分享成功企劃的過程與挑戰。

迪士尼亞太區總裁姜熡可指出，在亞太原創內容中，以日韓作品最受全球觀眾喜愛。（Disney+提供）

Disney+ 制定原創內容策略時，以創作者與觀眾需求為主要考量，影集長度、集數與上架方式則因應市場調整。蔡志行表示，集數安排無固定公式，如《MOVING》共20集，但為了讓觀眾先熟悉角色，首波一次上架7集；懸疑劇《血謎拼圖》因故事線索繁複，也有11集。近來平台積極開發每集約30分鐘的實境秀，韓國市場開始製作中長篇內容，提供更多選擇。她在「2025Disney+原創內容發布會」也透露，亞太觀眾對數位市場高度敏銳，Disney+ 正觀察如何將近期流行的2分鐘直式短劇納入平台，提供觀眾最佳的內容組合。

