娛樂透視／NHK百年企劃《火星女王》 跨國卡司多語種打造近未來

製作團隊從零打造火星世界觀，透過實景結合視覺特效，帶給觀眾震撼視覺饗宴。

NHK為慶祝開播百年，以「宇宙與未來」為題推出特別劇《火星女王》，描繪人類移居火星40年後的生活。

劇組攜手科學團隊打造近未來世界，制定火星生活守則，並集結林廷憶、菅田將暉、沈恩敬等跨國演員，挑戰多語言拍攝環境，將日劇製作推向全新層次。

日本NHK開播100週年企劃以「宇宙與未來」為主題，同時製播影集《火星女王》。導演之一的西村武五郎2022年曾推出影集《17歲的帝國》，故事講述在近未來的日本由AI選出1名年僅17歲的首相，之後他也希望再做科幻劇。

導演西村武五郎（右）從企劃開始時就鎖定菅田將暉（左）演出，菅田也因對外太空感興趣而接演。

西村在東京接受本刊專訪，他說：「描繪未來的同時，也能喚起我們創造未來的力量。」製作《17歲的帝國》後，2022年NHK內部開始著手百年企劃，恰巧日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布將執行火星衛星探測任務。「（當時）這趟任務預計2024年發射，2025年抵達火星，可預想接下來NHK新聞應會出現『今日的火星』這類觀察單元，所以我們覺得可以火星為故事題材。」此外，NHK戲劇部門與科學節目部門在同一樓層，西村認為可利用「地利之便」攜手打造一系列符合「宇宙與未來」主題的相關節目，擴大企劃的可能性。

不過製作科幻類型電視劇受預算與技術限制，執行並不容易。西村指出，日本擅長此類題材的編劇不多，反觀文學與漫畫領域卻人才輩出。於是決定委託曾獲直木獎肯定的小說家小川哲撰寫原著，以影像化為前提開始籌備。

NHK提供小川「火星」「100週年」兩個創作關鍵字，比起遙不可及的外太空設定，他們希望背景更貼近大眾的未來，故事核心與火星的世界觀等則由小川自由發想。西村透露，小川構思故事時，心中想的是美國獨立戰爭，希望故事聚焦移民火星的地球人對身分認同、歸屬的感受。

監製渡邊悟親自訪台挑選主角，對林廷憶的表現印象深刻。

製作團隊為將小說中的火星世界具象化，特別編撰宛如旅遊指南的《火星步方》，內容涵蓋火星與地球的環境差異、組織架構、歷史沿革、法律制度，以及交通與生活細節。監製渡邊悟表示：「我們邀請多位火星研究專家，甚至參考一些難以界定的冷門領域，集結多方意見，完成世界觀設定。」這份《火星步方》在開拍前即發送給全體劇組與演員，確保每個人對火星世界有一致的理解。

影像部分請到曾參與《日本沉沒》《正宗哥吉拉》等片的日本名視覺特效專家尾上克郎，他以豐富的經驗，針對CG比例、拍攝執行的可能性、預算控管等給予意見把關。渡邊分享：「尾上能判斷實景和特效如何取捨，搭配效果最好，包括到沙烏地阿拉伯實景拍攝5天、在千葉縣出外景都是他的提議。」

台灣新生代演員林廷憶（右二）主演NHK開播百年特別劇《火星女王》，合作影帝菅田將暉（右一），新鮮組合一曝光便掀起熱議。

雖是日劇，《火星女王》除菅田將暉、宮澤理惠等日本演員外，還有台灣的林廷憶、陳珊妮，以及韓國演員沈恩敬與來自奈及利亞等不同國家的演員。西村說：「在小川的初稿階段，我們就意識到火星移民不可能只有日本人。就像世界各國都會看到中國城、韓國城、日本城，火星也會形成類似社群，所以我們選擇聚焦亞洲人較多的區域，縮小描繪範圍。」

近年有許多跨國合製作品，但日劇大膽啟用海外新生代演員擔綱非常少見。

林廷憶飾演生活在火星的視障女孩「Lili-E1102」，也是本劇主角。雖然近年有許多跨國合製作品，但日劇大膽啟用海外新生代演員擔綱非常少見。林廷憶因影集《影后》聲名大噪，不過參加《火星女王》甄選前，《影后》尚未播出，憑實力脫穎而出。

《火星女王》集結不同國籍演員演出，在日發展有成的韓國女星沈恩敬（前排左）、印度演員Vikash Paliwal（前排右）飾演要角，也在片中用母語飆戲。

西村解釋選角理由：「在火星生活的設定下，若安排日本觀眾熟悉的面孔演出，反而難投入。我希望觀眾產生『這是誰？』的好奇，因此選擇新面孔主演。」至於為何是林廷憶？他表示，甄選時發現林廷憶在任何情境下都非常自然，這種特質深深吸引劇組，當天就決定與她合作。林廷憶也為戲學習不同技能，上日語課、歌唱課、吉他課等，投入心血準備角色。

另一個驚喜選角是飾演國際宇宙開發組織（ISDA）事務總長的陳珊妮。無演戲經驗的她在《火星女王》亮相後，立刻在台灣引發熱議。監製渡邊曝當時推薦名單列出十多位，他笑說：「閒聊時，台灣協助選角的窗口提到，有位與角色氣場和設定都極為契合的人選，只是沒有演戲經驗，就是陳珊妮。」

宮澤理惠（右）在劇中飾演林廷憶的母親，因女兒移居火星而分隔兩地。

團隊看過資料，決定與陳珊妮線上面談。她表示曾旅居日本，對作品充滿興趣，並主動試讀台詞讓日方確認。西村回憶：「那個感覺非常對！」雙方因而拍板合作。值得一提的是，片場她與宮澤理惠在對戲空檔聊得很熱絡，原來宮澤理惠主演的香港電影《遊園驚夢》主題曲〈明明〉正是陳珊妮作曲，當時雖未能見面，但二十多年後兩人以演員身分飆戲，延續這場緣分。

陳珊妮跨界挑戰戲劇引爆話題，她詮釋ISDA事務總長，戲分吃重。

劇中設定各國角色使用母語，但演員彼此不懂對方的語言，排練更顯重要。

劇中設定各國角色使用母語，透過最新科技即時翻譯，沒有語言隔閡。但導演西村坦言，拍攝上真的不容易，因演員彼此不懂對方的語言，排練更顯重要，甚至會互相討論特定單字發音，掌握接話時機。片場則有中、英口譯協助演員與導演溝通，以及確認台詞無誤。

劇中部分火星場景在特效專家的建議下，遠赴沙烏地阿拉伯實景拍攝。

西村指出，劇本以角色母語呈現，除日語翻譯外，另以日文片假名標註發音，但難以逐句翻譯成所有語言。他笑說：「我們還有俄語、蒙古語等大概12種語言，拍攝時有些真的難以判斷是否正確，只能信任演員，後製時再請專業人員確認。」

經歷《火星女王》的製作後，西村期望未來能再接觸不同國籍演員一起參與的作品。他表示：「我敢說《火星女王》是因為有了與林廷憶、陳珊妮的相遇才得以完成的影集，透過這次合作刺激、啟發彼此，也希望觀眾可以從我們的觀點及個人的獨特視角來欣賞《火星女王》。」

演員瀧藤賢一（左起）、菅田將暉、沈恩敬、岸井雪乃出席《火星女王》記者會，分享「地球組」與「火星組」拍攝現場趣事。

