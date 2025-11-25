娛樂體育媒體界MeToo爆不停 他強吻女市議員遭判1年2月
樂天桃猿韓籍啦啦隊廉世彬被爆遭受韓籍經紀人長期性騷擾，事件近來因為合約問題爆開，這些年#MeToo運動讓許多曾經受害的女性站出來發聲，不少男性名人也因此被揭發私下惡行。
娛樂圈爆出黃子佼被控拍攝未成年少女私密照片且性騷擾女生，後續因持有及拍攝未成年人性行為影片被起訴，日前與全部被害人和解。
體育界有圍棋國手周俊勳曾被指控性騷擾女棋士；還有體操金牌梁姓教練被多名選手指控性侵的案例。
媒體圈性騷時有所聞，政論名嘴朱學恒被台北市議員鍾沛君指控強制親吻得逞，後被判處有期徒刑1年2月；財經名嘴阮慕驊被控在酒後對女子強吻摸胸。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
