娜塔莉波曼搬錢力挺 《再見未來男孩》獲凱薩獎4獎提名

記者王丹荷／綜合報導

2026年第51屆法國凱薩獎揭曉入圍名單，由新銳導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導、奧斯卡影后娜塔莉波曼監製的冒險動畫片《再見未來男孩》（ARCO）榮獲最佳動畫片、最佳首部電影、最佳原創音樂，以及最佳音效等4項大獎提名，稱霸所有動畫片。導演烏戈比安維努獲知消息高興得不得了，並對能獲同業肯定表達他最深切的感動，「這是我從事動畫以來最具意義的時刻。」

費時5年拍攝的《再見未來男孩》，被導演烏戈比安維努形容是他人生的「巨大豪賭」。甚至為它傾注所有財產，「一旦電影失敗，我會立刻失去房子。」講述來自未來的10歲小男孩艾珂（Arco）意外穿越回2075年，並與小女孩伊莉絲（Iris）展開冒險的故事。日前不僅榮獲歐洲電影獎最佳動畫片大獎，上周更獲2026奧斯卡最佳動畫片提名。

烏戈想藉該片提醒人們，未來並非注定絕望，「人類的想像力和直覺，是機器無法取代的超能力。」該片去年勇奪安錫國際動畫影展最佳影片大獎，不僅獲媒體讚譽「宛如《E.T.外星人》遇上宮崎駿」，更接連橫掃美國國家評論獎、紐約影評人協會等最佳動畫片大獎，更同時獲得金球獎以及奧斯卡最佳動畫片的雙料提名。看到5年的努力逐步被肯定，更引發觀眾熱烈回響，烏戈與團隊都感到無比激動。

特別的是，《再見未來男孩》竟曾經一度難產。幸賴奧斯卡影后娜塔莉波曼的即時「救場」，最後才起死回生。原來娜塔莉波曼看了45分鐘的分鏡稿感到驚艷不已，決定搬錢注入拍攝，並親自擔任監製。娜塔莉波曼稱許該片是個「未來的記憶」，認為「世上所有的發明，最初都源於某人的想像力」。

她對該片「2D手繪感」感到愛不釋手，認為其「人類的溫度」與「藝術性」，是機器人或AI無法取代的。娜塔莉波曼更喜歡《再見未來男孩》對兒童觀眾的尊重，希望透過這部電影激發孩子想像1個更美好的未來，因為「這是改變現實的第一步。」

電影融合各種映襯元素，片中10歲小男孩「Arco」和小女孩「Iris」2個主角的名字，源自西班牙語中的「Arcoíris」（彩虹之意）。劇情設定2個相距857年的未來世界，就是藉由「彩虹」這座奇幻之橋來連結，並且完美地魔幻呈現。全片視覺風格既有吉卜力的奇幻感，更有烏戈個人獨特的線條風格。《再見未來男孩》將提前於2月13日春節期間起、以法文版及中文配音版雙語全臺上映。

《再見未來男孩》劇情穿梭於2個相距857年的未來世界。（海鵬影業提供）

《再見未來男孩》獲凱薩獎4項提名肯定。（海鵬影業提供）

《再見未來男孩》小男孩和小女孩的名字源自西班牙語中的「Arcoíris」（彩虹之意）。（海鵬影業提供）

導演烏戈比安維努傾注家產拍攝《再見未來男孩》。（海鵬影業提供）