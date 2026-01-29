娜塔莉波曼搬錢救援《再見未來男孩》 提名凱薩獎最佳動畫等四獎

《再見未來男孩》。（圖／海鵬提供）

記者許瑞麟報導／2026年第51屆法國凱薩獎揭曉入圍名單，由新銳導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導、奧斯卡影后娜塔莉波曼監製的冒險動畫片《再見未來男孩》，入圍最佳動畫片、最佳首部電影、最佳原創音樂以及最佳音效。導演得知喜訊後表達他最深切的感動，「這是我從事動畫以來最具意義的時刻」。

這部費時五年拍攝的動畫《再見未來男孩》，被導演烏戈比安維努形容是他人生的巨大豪賭，甚至為它傾注所有財產，「一旦電影失敗，我會立刻失去房子。」烏戈想藉該片提醒人們，未來並非注定絕望，「人類的想像力和直覺，是機器無法取代的超能力。」

《再見未來男孩》設定兩個相距857年的未來世界，藉由「彩虹」奇幻之橋魔幻連結。（圖／海鵬提供）

驚人的是，《再見未來男孩》竟曾經一度難產，幸賴奧斯卡影后娜塔莉波曼的即時救場，才起死回生。原來娜塔莉波曼看了45分鐘的分鏡稿感到驚豔不已，決定搬錢注入拍攝，並親自擔任監製。娜塔莉波曼稱許該片是個「未來的記憶」，認為「世上所有的發明，最初都源於某人的想像力」。

娜塔莉波曼對該片2D手繪感到愛不釋手，認為其「人類的溫度」與「藝術性」，是機器人或AI無法取代的。她更喜歡《再見未來男孩》對兒童觀眾的尊重，希望透過這部電影激發孩子想像一個更美好的未來，因為「這是改變現實的第一步」。

《再見未來男孩》小男孩和小女孩兩個主角的名字，源自西班牙語中的「Arcoíris」（彩虹之意）。（圖／海鵬提供）

有趣的是，《再見未來男孩》片中10歲小男孩「Arco」和小女孩「Iris」兩個主角的名字，其實源自西班牙語中的「Arcoíris」（彩虹之意）。劇情設定兩個相距857年的未來世界，就是藉由「彩虹」這座奇幻之橋來連結，並且完美地魔幻呈現。

《再見未來男孩》將於2月13日在台上映。

娜塔莉波曼監製《再見未來男孩》。（圖／Getty）

