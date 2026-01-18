娜塔莉波曼監製動畫《再見未來男孩》 受吉卜力啟發⋯稱霸歐洲奧斯卡

《再見未來男孩》。（圖／海鵬提供）

第38屆歐洲電影獎於德國柏林舉行頒獎典禮，競爭激烈的最佳動畫長片由法國新銳導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導的《再見未來男孩》獲得，導演獲獎時不忘感謝製片奧斯卡影后娜塔莉波曼和她所創立的製片公司MountainA，因為在歐洲製作高品質動畫，需要非常巨大的勇氣與支持，「這座獎盃是對整個法國動畫團隊努力的肯定」。

烏戈比安維努是法國著名插畫家與動畫師，他首度執導動畫長片，即致力於創造出一種能讓不同年齡層觀眾都能共鳴的「奇觀」。他不諱言深受吉卜力工作室的啟發，「我希望就像我小時候看宮崎駿電影時，感到的那種純粹與震撼。」並感性表示，《再見未來男孩》不只是一部科幻動畫，更是一封獻給所有曾在代溝中迷惘的父母與孩子的情書，「在科技進步的今天，我們更不能忘記最核心的情感連結。」

烏戈比安維努首度執導動畫長片《再見未來男孩》。（圖／Getty）

《再見未來男孩》故事敘述，主角小男孩艾珂來自一個和諧、科技先進的遠未來2932年，因為偷拿姊姊的跨時空彩虹斗篷，意外啟動時空旅行，墜落到了西元2075年近未來的地球。此時的地球正面臨嚴重的環境生態危機，人類必須居住在受保護的圓頂建築內，並高度依賴機器人。艾珂在這裡遇見了十歲小女孩伊莉絲，並和她的機器人保姆「米基」三人展開一場跨時空冒險，目標是讓艾珂重返家園。

《再見未來男孩》獲得歐洲電影獎最佳動畫長片。（圖／海鵬提供）

《再見未來男孩》自去年坎城影展特別放映單元後大獲好評，之後更勇奪安錫國際動畫影展最佳影片大獎，更入圍美國安妮獎最佳獨立動畫、最佳導演、最佳音樂、最佳分鏡、最佳剪輯五項大獎，將於2月13日在台上映。

《再見未來男孩》由娜塔莉波曼監製。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導