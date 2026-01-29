娜塔莉波曼看45分鐘深受感動 搬錢救援動畫《再見未來男孩》！入圍4項凱薩獎

娜塔莉波曼為動畫片《再見未來男孩》擔任監製。海鵬影業提供

2026年第51屆法國凱薩獎揭曉入圍名單，由新銳導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導、奧斯卡影后娜塔莉波曼監製的冒險動畫片《再見未來男孩》（ARCO）表現亮眼，一舉榮獲最佳動畫片、最佳首部電影、最佳原創音樂，以及最佳音效等4項大獎提名。

《再見未來男孩》劇情講述一名來自未來的10歲小男孩艾珂（Arco）意外穿越回2075年，並與小女孩伊莉絲（Iris）展開冒險的故事。在國際上備受肯定，日前不僅榮獲歐洲電影獎最佳動畫片大獎，上周更獲2026年奧斯卡最佳動畫片提名。烏戈比安維努在得知獲得凱薩獎4項提名時高興得不得了，並對能獲同業肯定，表達他最深切的感動，「這是我從事動畫以來最具意義的時刻。」

費時5年！導演視為人生豪賭

《再見未來男孩》費時5年打造，被烏戈比安維努形容是人生的「巨大豪賭」。甚至為它傾注所有財產，「一旦電影失敗，我會立刻失去房子。」烏戈想藉該片提醒人們，未來並非注定絕望，「人類的想像力和直覺，是機器無法取代的超能力。」

烏戈傾注家產豪賭《再見未來男孩》榮獲法國凱薩獎4大獎提名。海鵬影業提供

娜塔莉波曼讚2D手繪有溫度

《再見未來男孩》曾經一度難產，幸賴奧斯卡影后娜塔莉波曼的即時「救場」，最後才起死回生。原來娜塔莉波曼看了45分鐘的分鏡稿感到驚艷不已，決定搬錢注入拍攝，並親自擔任監製。

娜塔莉波曼稱許該片是個「未來的記憶」，認為：「世上所有的發明，最初都源於某人的想像力。」她對該片「2D手繪感」感到愛不釋手，認為其「人類的溫度」與「藝術性」，是機器人或AI無法取代的。娜塔莉波曼更喜歡《再見未來男孩》對兒童觀眾的尊重，希望透過這部電影激發孩子想像一個更美好的未來，因為「這是改變現實的第一步」。

《再見未來男孩》小男孩和小女孩兩個主角的名字，源自西班牙語中的「Arcoíris（彩虹之意）」。海鵬影業提供

《再見未來男孩》去年勇奪安錫國際動畫影展最佳影片大獎，不僅獲媒體讚譽「宛如《E.T.外星人》遇上宮崎駿」，更接連橫掃美國國家評論獎、紐約影評人協會等最佳動畫片大獎，更同時獲得金球獎以及奧斯卡最佳動畫片的雙料提名。《再見未來男孩》將於2月13日春節期間起、以法文版及中文配音版全台上映。



