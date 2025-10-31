中央社

娜塔莉．德賽告別巡迴音樂會 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

法國花腔女高音娜塔莉．德賽（Natalie Dessay）（左）攜手鋼琴家菲利浦．卡薩爾（Philippe Cassard）（右），將首登衛武營舞台舉行告別巡演音樂會。（衛武營提供 版權：Lyodoh Kaneko）

中央社記者趙靜瑜傳真 114年10月31日

