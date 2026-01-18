娜塔麗波曼監製動畫稱霸歐洲奧斯卡 《再見未來男孩》勇奪最佳動畫

《再見未來男孩》勇奪歐洲電影獎最佳動畫片大獎。（圖／海鵬提供）

第38屆歐洲電影獎今晨（18日）於德國柏林舉行頒獎典禮。今年被視為「歐洲動畫的盛世」，競爭非常激烈的「最佳動畫長片獎」，由法國新銳導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導的《再見未來男孩》（Arco）奪得。該片敘述一個12歲男孩利用未來科技，探索他家族過往的故事，片中「未來」與「家庭」的對話令人十分感動。

比安維努在領獎時，表達他對展現視覺藝術力量，以及創作跨越世代的堅持，並向「吉卜力」與好萊塢經典科幻片致敬。他尤其感謝他的製片－奧斯卡影后娜塔麗波曼，和她所創立的製片公司 MountainA。因為在歐洲製作高品質動畫，需要非常巨大的勇氣與支持，「這座獎盃是對整個法國動畫團隊努力的肯定」。

烏戈比安維努是法國著名插畫家與動畫師，他首度執導這部動畫長片《再見未來男孩》，即致力於創造出一種能讓不同年齡層觀眾都能共鳴的『奇觀』。比安維努不諱言深受吉卜力工作室的啟發，「我希望就像我小時候看宮崎駿電影時，感到的那種純粹與震撼」。他感性地表示，《再見未來男孩》不只是一部科幻動畫，更是一封獻給所有曾在代溝中迷惘的父母與孩子的情書，「在科技進步的今天，我們更不能忘記最核心的情感連結」。

娜塔麗波曼監製、烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導的動畫《再見未來男孩》稱霸歐洲奧斯卡。（圖／海鵬提供）

值得一提的是，《再見未來男孩》由奧斯卡影后娜塔麗波曼擔任監製。故事背景設定在「近未來」與「遠未來」的交錯點：主角小男孩艾珂，來自一個和諧、科技先進的遠未來2932年，因為偷拿姊姊的跨時空彩虹斗篷，意外啟動時空旅行，墜落到了西元2075年近未來的地球。此時的地球正面臨嚴重的環境生態危機，人類必須居住在受保護的圓頂建築內，並高度依賴機器人。他在這裡遇見了一個10歲的小女孩伊莉絲，並和她的機器人保姆「米基」（Mikki）三人展開一場跨時空冒險，目標是幫助艾珂重返他位在遠未來的家園…。

《再見未來男孩》曾獲選去年坎城影展特別放映單元，獲得高度評價，之後更勇奪安錫國際動畫影展最佳影片大獎。其視覺風格獲得影媒盛讚「宛如《E.T.外星人》遇上宮崎駿」，片中巧妙融合各種相互映襯的元素，如同彩虹般絢麗多彩，憑藉其精妙的世界構建和討喜的角色而大放異彩，不僅連續榮獲美國國家評論獎、紐約影評人協會最佳動畫片大獎，更榮獲美國安妮獎（Annie Awards）最佳獨立動畫、最佳導演、最佳音樂、最佳分鏡、最佳剪輯等5項大獎提名，被視為 2026年奧斯卡最佳動畫長片的熱門競逐者。

《再見未來男孩》將於2/13春節連續假期全台上映。

娜塔麗波曼監製的動畫《再見未來男孩》獲讚賞「當《E.T.》遇上宮崎駿」。（圖／海鵬提供）

