娜魯效應夯 台東觀光迎新氣象

受到金曲天后A-Lin跨年改編歌曲「娜魯效應」影響，台東娜路彎飯店今年首次在年初就接到年底跨年訂單，目前年底住房率已衝上2成。（蔡旻妤攝）

民國115年台東跨年晚會好評不斷，甚至被譽為全台最強跨年晚會，且落幕後話題仍持續延燒。台東縣政府統計，跨年單日創造破千萬元營業額；而金曲歌后A-Lin在跨年晚會舞台上即興改唱，不僅在社群掀起「娜魯效應」，也為台東觀光產業帶來新氣象，議員建議未來可將跨年人潮帶入台東市以外地區，以拉長民眾旅遊動線。

縣府財政及經濟發展處指出，跨年市集推出「消費加倍券」，民眾可以100元現金兌換200元消費券，共發放1萬份，當天索取一空。多名攤商反映，晚間人潮集中，部分攤位提早完售，整體買氣明顯升溫，跨年單日創造破千萬元營業額。

此外，A-Lin在跨年夜即興清唱《娜魯灣情歌》，並改編唱出「娜魯One、娜魯Two、娜魯SevenEleven」不僅是跨年經典畫面，也意外成為在地品牌的行銷靈感來源。

伴手禮業者陳先生表示，搭上跨年話題熱度，民眾只要到門市唱娜魯灣情歌即可享9折優惠，近期現場與線上通路買氣約成長1成，顯示話題效應確實轉化為實際消費。

旅宿業者同樣有感，台東娜路彎大酒店公關威廉指出，今年是首次在年初就接到年底跨年的訂單，目前年底住房率已衝上2成。

與A-Lin同住海線的縣議員高美珠指出，縣府未來可思考將跨年帶來的人潮進一步導向台東市以外地區，尤其台11線沿線海岸與漁港資源豐富，若結合特色農產與地方故事，有助於拉長旅遊動線。

縣議員黃治維則提醒，跨年當天部分場域曾出現網路連線不穩情形，若縣府未來活動持續在海濱公園舉辦，包括動線、通訊與人流配套仍有改善空間，希望能帶給各地遊客最優質的活動環境。