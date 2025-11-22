娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。
原住民族委員會原住民族文化發展中心長期致力推動原住民族文化保存與傳承，每年由所屬「娜麓灣樂舞劇團」推出全新原創樂舞作品。今年最新創作「Saliyaliyan－印象Kasavakan」，今天在位於屏東縣瑪家鄉的台灣原住民族文化園區歌舞館隆重登場。
文發中心副主任簡明雄表示，「Saliyaliyan－印象Kasavakan」不僅是一次文化展演，而是與部落攜手合作，一起找回的記憶地景與情感。希望觀眾看見的不只是傳說，而是族人記憶與生命感現場，以及原住民族文化持續流動、再生的力量。
文發中心新聞稿表示，此作以台東卑南族建和部落（Kasavakan）流傳的「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，帶領觀眾穿越神話、走入文化發源地。
文發中心說明，創作以Kasavakan部落歷經7次遷徙的第7個落腳地「Saliyaliyan」為背景，由部落耆老口述傳說、青年族人參與共創，並與專業編導團隊共同轉化為當代表演形式；整場演出融合傳統樂舞與現代表現語彙，運用肢體與聲響語言，引領觀眾穿越神話與記憶，重返族人文化與情感起點。
文發中心指出，此作也是文發中心「歌舞館」開館後重點樂舞製作之一。歌舞館自啟用後，正致力打造原住民族樂舞創作與展演平台，未來娜麓灣樂舞劇團將持續根植部落文化、以樂舞為筆，記錄並演繹更多族人故事，並透過國內外合作拓展原住民族文化當代表達與國際視野。（編輯：謝雅竹）1141122
