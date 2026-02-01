娶中配返台「睡1晚」落跑！來不及辦離婚就遣返 新竹男「守空閨」20年

記者羅欣怡／新竹報導

新竹男娶中國籍女子，但才住一天妻子就落跑，20年婚姻名存實亡。（示意圖／Pixabay）

新竹從事外燴工作的阿力（化名），在中國旅遊時認識小美（化名）進而交往，2003年在中國完成婚事後返台登記。但小美僅在家裡住1、2天就離家出走2次，最後一次一走就是5年，小美再次返家時，阿力火大帶她到戶政事務所辦離婚，但沒想到小美竟因涉案當場被帶走，兩人實質上只做了2天夫妻，阿力感嘆這20年來「結了一個不知所云的婚」，日前氣得向新竹地院訴請休妻，法官判准。

判決書指出，阿力夫妻在中國完婚後，2003年8月返台登記，但小美在他家住1天就無故離家，1個多月後回來，原本說要協助他的辦桌餐飲事業，但又再次無故離家；時隔約5年後，小美突然返家，又說父親去世要回中國，阿力表示無法過去、也無意願繼續跟她相處，二人遂一同至戶政事務所辦理離婚手續。

廣告 廣告

沒想到，工作人員才輸入資料，馬上就通報警方，原來，小美因犯案，要將她遣送回中國，從此兩人再也沒聯繫過，但婚姻關係卻一直存在著。

法官調出小美的入出境資訊，發現小美雖多次入境臺灣，卻始終未與阿力聯繫，顯見已無與阿力共組家庭、維繫婚姻生活之意欲，夫妻婚姻已名存實亡，判准兩人離婚。

更多三立新聞網報導

醉到看保麗龍不爽！桃園醉男「掃堂腿」攻擊 見警抓狂…脫到剩內褲

人妻鋼琴師2度偷吃！懷3寶激戰尪表弟…再趴友人：音樂人沒控管好情愫

北市大安區大樓火警！「10樓燒成一片橘紅」同戶1男1女傷重不治

台中2寶媽灌藥殺2子！小兄弟「口吐白沫」慘死 法院准羈押禁見

