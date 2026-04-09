「娶到這種女人叫破格」嗆徐巧芯挨告 名嘴安全下庄原因曝

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徐巧芯遭名嘴諷「破格」憤而提告，北檢偵結結果出爐。資料照片

2025年7月間大罷免熱議，名嘴許維智在節目上談論相關議題時，用台語嘲諷國民黨立委徐巧芯，稱「男人若娶到這種女人，這叫『破格』啦(台語，意指命格有缺陷、掃把星)」，徐巧芯從友人口中得知此事後，憤而提告誹謗，台北地檢署勘驗影片，認為許維智是針對徐巧芯立委身分及罷免案上的表現進行評論，應受《憲法》保障言論自由，9日偵結予以不起訴。

去年7月26日晚間，許維智透過Youtube節目「三立inews」批評「徐巧芯這種女人，男人若取到這種女人、這叫破格」，事後徐巧芯從友人口中得知，認為許維智的言論影射她是「不檢點的婦人」，憤而提告公然侮辱、誹謗等罪嫌。

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許維智到場後否認犯行，辯稱「破格」在台語裡是失格、不適任的意思，在華語則是正面的意思，如「破格晉升」、「破格錄取」，表示徐巧芯超越這個等級；許男表示，當時是主持人播放一段徐巧芯對媒體喊話的畫面，詢問他對於罷免案結果的想法，自己才用台語表示徐巧芯雖然成功挺過罷免，但事後發言態度過於狂妄，不適任立法委員，所以才用華語「破格」反諷她失格。

北檢檢察官翻看台語字典，發現「破格」是指八敗命、掃把星，形容人在命理上有缺陷，常帶來霉運將事情搞砸，和華語有所不同，未見此詞有指摘徐巧芯婦德之意。

檢察官再勘驗影片，許維智確實先以台語「食無三把蕹菜，就欲上西天」，諷刺徐巧芯在大罷免案中獲勝，卻仍想取得話語權，隨後才稱台灣男人娶到這種女人就是「破格」。

檢察官認為，許維智的言論顯然是針對徐巧芯的立委身分及罷免案中的表現等進行評論，應受《憲法》言論自由保障，且難認他有損害徐的社會名譽及名譽人格，任許維智犯罪嫌疑不足，處分不起訴。



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