娶妻、生子、做生意都在這 桃園南門市場大火燒出三代人眼淚

桃園南門市場昨遭遇祝融之災，一把大火燒毀桃園人60年的集體記憶。記者朱冠諭／攝影

桃園南門市場昨遭遇祝融之災，一把大火燒毀桃園人60年的集體記憶。當地里長感慨說「自己從娶老婆、生孩子、做生意到當里長都在這裡」，道盡無數家庭與市場的深厚情感。如今面臨重建挑戰，不僅關乎攤商生計，更牽動整個桃園的文化記憶。

南門市場位於桃園區中山路與三民路及南華街間，是桃園歷史悠久的傳統市集之一，1950年代成型至今已有60多年歷史，販賣內容涵蓋食衣住行等，迄今仍是許多桃園人生活的一部分。

南華里長林獻堂表示，這個市場見證他人生各個階段，「我從年輕、娶老婆、生孩子、做生意到當里長，都與市場密不可分」，他特別偏愛市場內水餃、肉圓和手工麵條等傳統小吃，每當有朋友來訪，都會帶大家品嘗這些在地美食；新冠疫情時市場生意重創，有顧客出現咳嗽症狀，讓攤販很擔心，但市場最終還是挺過了那段艱難時期。

廣告 廣告

南門里長吳宏泰表示，他從小就住在文化街，對市場有著深厚感情。回憶起市場的發展變遷，他提到文化街過去並不如現在熱鬧，後來三民路開通後，整個市中心的商業活動才逐漸集中到這一帶。

他說南門市場不只是購物的地方，更是情感寄託，「老字號店家像黑輪、蛋糕，從小時候到現在都還存在，就是從小吃到大」，這些老店承載著許多桃園人的童年記憶，至今仍有許多人天天排隊。

攤商熊先生表示，這次火災主要衝擊公有市場內的攤商，外圍流動攤販因為本就機動經營，受影響相對較小，面對重建問題，攤商們態度一致，堅持要「就地營業」，尤其攤商們在此經營多年已有穩定客源，其他區域狀況良好，沒有必要另覓他處，「大部分做生意的人，就是要做才有飯可以吃。」

「南門市場承載許多桃園人從小到大的回憶，許多攤商血本無歸，實在非常讓人難過。」議員黃瓊慧說，桃園繼中壢環中市場後南門市場再次發生火災，凸顯市場消防與電力安全存在隱患，市府應全面檢視各市場的安全設施，並成立專責窗口處理災後重建，包括原址重建規畫、中繼市場安排，及編列救助金協助攤商度過難關。

【看原文連結】

更多udn報導

普發1萬她想買新機車 內行端更划算方案

妻婚戒留桌上夫以為婚姻毀了 結局笑翻百萬人

好市多地瓜遭批「卡牙縫」 內行揭踩雷關鍵

當心漲氣更嚴重 醫揭飛機餐「5類食物別吃」