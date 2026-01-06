娶百億富婆被酸「嫁入豪門」！男星70歲壽宴甜吻愛妻告白：生命中的寶藏

娛樂中心／綜合報導

港星呂良偉1980年憑藉《上海灘》「丁力」一角打開知名度，之後更以《跛豪》、《新包青天》等作品走紅。呂良偉一生有過3段婚姻，2011年梅開三度娶回百億身家的企業家楊小娟，還因此被調侃「嫁入豪門」，不過夫妻倆不畏外界聲浪，至今感情甜蜜，日前迎來70歲大壽的呂良偉，甚至在宴會上甜讚楊小娟是寶藏。

呂良偉70歲大壽。（圖／翻攝自呂良偉IG）

呂良偉2001年與楊小娟結婚，育有一名兒子呂善揚，一家三口生活幸福美滿，夫妻倆結褵超過20年依舊十分恩愛，令外界稱羨。呂良偉日前迎來70歲大壽，幾乎半個娛樂圈都前往祝賀，包含向華強與向太陳嵐、楊受成和太太陸小曼、胡兵、溫碧霞、張耀揚、王晶等大咖，現場眾星雲集。

呂良偉事後在社群平台曬出壽宴致詞的影片，他身穿白色襯衫、黑色西裝褲，搭配暗紅色鍍金外套，整體造型帥氣十足，一點也不像已經70歲。他不僅在現場高歌、熱舞，也有感而發：「其實我一直得到上天諸多照顧，讓我一生遇到好多貴人，因為這些貴人令我一生，所行每一步路都平平穩穩，安安全全度過每一個關口」，最後，他公開向妻子楊小娟表白：「我更要感恩的就是我太太楊小娟，一個仙女下凡到我呂家」，直呼楊小娟是他生命中的寶藏。

呂良偉甜吻楊小娟深情告白。（圖／翻攝自呂良偉IG）

呂良偉一生有過3段婚姻，與周海媚至美國秘密登記結婚後，5個月後閃電離婚；1996年和知名歌手鄺美雲舉行婚禮，然而，這段婚姻維持不到一年便畫下句點。歷經兩段失敗的婚姻，呂良偉1998年和妻子楊小娟在一場飯局上認識，據港媒報導，楊小娟雖然小呂良偉逾10歲，但當時已是成功的企業家。

婚後曾有酸民至楊小娟的社群留言狠酸呂良偉：「吃軟飯我就服你」，隨即有網友緩頰：「呂老師會演戲，人年輕有活力！郎才女貌的一位」，楊小娟雖然沒有正面對槓酸民，但也低調按讚後者的留言，並回覆：「謝謝你」。

