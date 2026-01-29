娶許允樂升格人夫！李玉璽享受婚姻生活 認婚前曾上輔導課

舞台劇《婚內失戀》由吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛等人演出，星光演員場則邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、李玉璽等人，將於4月加演回歸。剛新婚的李玉璽透露，現在心境與首次參與時大不同，很享受目前的婚姻生活，回到家會相當開心。

李玉璽二度演出舞台劇《婚內失戀》，坦言心境與首次參與時大不同。（圖／艾彼新創股份有限公司 提供）

李玉璽分享，每天回到家如果看到對方在工作，自己就在家打掃，等對方回來時有一個乾淨舒適的空間；或是自己外出工作，回家時對方也早已準備好迎接彼此，兩人是非常互相、為對方著想的狀態，偶爾遇到不用上班的日子，也會特別小小慶祝一下，去咖啡廳坐坐、聊天。

這是他第二度演出《婚內失戀》，心境與首次參與時大不相同。李玉璽坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。太太許允樂先前曾擔任《婚內失戀》特別來賓，李玉璽透露兩人也因此透過作品深入聊了許多彼此的價值觀，重新對齊對婚姻的想法。

李玉璽坦言，10年、20年後的相處一定不會和現在一模一樣，但因為他和許允樂都看過《婚內失戀》，也透過這部戲得到很大的提醒，所以兩人是有意識地在經營婚姻，並且真心希望也相信不會走到劇中「15年婚姻」的疲乏狀態。他形容，他們並不是把婚姻看成「求婚、登記就完成」的簡單事情，而是在確定彼此之前，給過對方很多挑戰與討論的空間。

李玉璽表示，有話就直說，清楚告訴對方什麼是自己的地雷、什麼是不能忽視的底線，甚至包括金錢觀、信仰等比較敏感的議題，也都是攤開來談。因為對許允樂而言這是第二次婚姻，需要更謹慎、更確定，而對他來說，這同樣是一份很大的責任，所以兩人在結婚前花了非常多時間溝通，甚至一起上婚前輔導課程，讓彼此更確認「就是對方」。

李玉璽坦言，和許允樂在結婚前曾一同去上輔導課。（圖／翻攝IG mr.lucy___）

李玉璽這次與項婕如搭檔CP，也是兩人繼戲劇《神之鄉》後的二度合作，相隔6、7年再度演CP，彼此都成長許多，生命經驗也不同，他笑說，原本以為項婕如是安靜、文青型的演員，卻在排練中釋放出更瘋狂、有能量的一面，讓他覺得非常新鮮，「原本想說我這麼『屁』，如果對方對我的表演不為所動該怎麼辦？互動可能會像媽媽帶小孩，沒想到反而遇到一個比自己更瘋的對手，我覺得這樣很好。」

首次加入《婚內失戀》的項婕如形容，自己就像是走進一段早已在發生、而且無法旁觀的親密關係，她認為舞台劇的即時性會把演員的狀態無限放大，當天的呼吸、專注力，甚至情緒的猶豫，觀眾其實都能真切感受到。對她而言，最大的挑戰是在高能量的演出中，仍然讓情緒保持鬆動，而不是急著把戲完成，「我後來試著比較信任身體，讓情緒從當下自然發生，而不是預設要到哪裡。」

在準備角色時，項婕如坦言自己聽了很多身邊已婚女性的故事，雖然每個人的經歷與情節都不盡相同，但她們說話時常出現的停頓、嘆氣，以及那種淡淡帶著「算了」的語氣，卻有著相似的質地。這些細微的情緒讓她理解，戲中角色其實一直都很努力，她並不是不愛，而是有時候愛得有點累了。這份疲憊與無奈，讓她在塑造角色時，能讓小柔不只是劇情中的一個人物，而是一個正在撐著生活、努力維持關係的人。

李玉璽這次與項婕如搭檔CP，也是兩人繼戲劇《神之鄉》後，相隔6、7年的二度合作。（圖／艾彼新創股份有限公司 提供）

項婕如分享，最讓她有感的一句台詞是「你怎麼這麼安靜？」每次說出口時，身體都會不自覺先停頓一下，因為這句話不像是在指責，更像是一種已經來不及的發現。她認為，很多關係走到後來，並不是因為誰吵輸了，而是因為彼此都沒有力氣再說了，這一刻常常讓她回到自己的生活中反思，檢視自己是否也曾把感受留在心裡、沒有說出口。

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師同名著作，由導演吳維緯操刀編劇與執導，除經典卡司吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑外，更有「星光演員場」邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽和項婕如演出。

劇中探討婚姻中長時間面對同一個人、同樣的生活瑣事，卻因時間流逝而產生截然不同的感受。從熱戀時期恨不得分秒相依，到婚後朝夕相處卻往往只看見彼此的缺點，作品真實描繪親密關係中愛與磨損並存的狀態。以三對不同婚齡的夫妻為主軸，讓觀眾一次看見婚姻走過5年、15年與30年各自可能面對的風景與課題。《婚內失戀》4月10日至4月26日在水源劇場演出，購票請洽OPENTIX售票系統。

