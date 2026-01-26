娶陸配不到一年人跑了！癡情尪「苦勸不回」遭惡意遺棄21年…結局超淒涼

Lulu（黃路梓茵）、陳漢典今晚（1╱25）在文華東方席開70桌，被問婚禮花費？他幽默說：「因為有一些是木工嘛！」Lulu附和：「我們也不說多少錢，就希望大家可以多拍一些照片，它是一個展覽了，我們就想把它打造成樂園，外面是《大熱門》的聯訪區，就好像在攝影棚裡，故事從那邊發生，中間有打造一個旋轉木馬。」也強調沒有花到千萬，並求饒說：「不要再問了。」陳漢典笑說：「因為還沒有統計啦！我們不敢面對。」

太報 ・ 1 天前