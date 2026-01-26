娶陸配不到一年人跑了！癡情尪「苦勸不回」遭惡意遺棄21年…結局超淒涼
記者陳弘逸／屏東報導
屏東男子阿國（化名）23年前娶中國籍女子阿花（化名），夫妻在台灣共同生活，但新婚不到一年，妻子就離家出走，丈夫多次請她回家都拒絕，雙方因此分離21年；男方無奈認為遭惡意遺棄，訴請離婚，法官認為，婚姻有名無實難以維持，訴請離婚獲准。
判決指出，男子阿國（化名）2003年9月22日跟中國籍女子阿花（化名）結婚，夫妻來台共同生活，未料，新婚不到一年，妻子就離家出走，丈夫多次請她回家，都被拒絕，雙方因此分離21年。
阿國認為，雙方婚姻有名無實難以維持，認為遭惡意遺棄，關係中努力維持修好而不得，因此向法院訴請離婚。
審理期間，阿花都未出庭，且調閱出境紀錄，她自2004年1月20日離境後即未再入境，且離家已超過21年，堪認有惡意遺棄之事實，因此訴請離婚有據，應予准許。
