娼妓營業印花稅長什麼樣子？員林市立美術館看稅史

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為推廣檔案及稅務文化，台中市政府地方稅務局策畫「金典台中．檔藏稅史」巡迴展，今（9）日，「金典台中．檔藏稅史」巡迴展在員林市立美術館開幕，吸引地方官員與民眾共襄盛舉，也為巡迴展畫下最終句點。展覽以珍貴檔案與文物，呈現台中地價稅及百年印花稅的歷史脈絡。

從娼妓營業印花稅、結婚證書到百元印花票，「金典台中．檔藏稅史」展，今在員林登場，帶民眾一探稅務背後的趣味故事。（員林市公所提供）

展覽由台中市政府地方稅務局策畫，透過豐富史料與文物，呈現稅務發展與城市歷史的交錯關係。員林市代理市長賴致富主持開幕典禮，並邀請台中市地方稅務局局長沈政安、彰化縣地方稅務局員林分局主任黃文正、二林鎮農會總幹事邱士平、員林市民代表會林玟佑等貴賓出席。

沈政安指出，本展覽已巡迴全台多地，員林為最終站。他以趣味案例介紹台灣稅務歷史：過去畢業證書、結（離）婚證書均需貼印花票，舊台幣時期甚至出現六十億元面額印花票，現今難以想像。沈政安表示，整理檔案不僅重現稅務史，也讓民眾理解生活變遷與城市發展脈絡。

賴致富表示，展覽讓市民透過檔案與歷史對話，不僅了解地方稅務演進，也能認識重大事件與地方治理間的關聯。他感謝台中市地方稅務局遠道合作，讓民眾能在家鄉近距離接觸珍貴史料。

展覽分為兩大主題：「台中地價稅一甲子演進史」與「百年印花稅票史」。前者展示公告地價調整、民眾陳情案例及921大地震後的重建過程，呈現稅務與社會事件互動；後者展出各式稀有印花稅票，包括最長與最短票樣，以及不同憑證案例，呈現百年稅務文化與民生故事。

典禮中，沈政安將《金典台中．檔藏稅史：用地價稅說台中故事》與《世紀印花 台中風華》兩冊出版品贈予員林市立圖書館典藏，賴致富也回贈《員林鎮誌》，象徵跨縣市文化交流與珍貴檔案傳承。

展覽即日起至12月14日止，市民可親自參觀，透過珍貴檔案與文物，探索城市歷史，感受地方稅務文化的深厚底蘊。