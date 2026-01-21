婁峻碩、焦凡凡「兒子預產期曝光」 當爸先露壯肌騎黑馬超狂
婁峻碩 2026 年一開春就震驚大家！他挑戰個人最大尺度，裸上身秀出精壯肌肉，爬上黑馬展現力量與美感的碰撞魅力，身穿經典開運紅的服裝與內褲，在網路上引發高度關注。他坦言，從接到邀約到正式開拍僅有 1 個多月的時間，興奮之餘卻也充滿焦慮，但面對這樣一生可能只有一次的機會，他仍決定接下挑戰，展開為期一個月的「極致減脂」魔鬼訓練。除了天天上健身房操肌，更同步進行「無味人生」的超嚴格飲控，他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯和青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」
懷孕中的老婆焦凡凡化身他的「金牌營養師」，細心詢問他吃幾克飯、幾克肉。婁峻碩嘴甜地說：「雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」短短一個月內，他成功甩肉 4 公斤，體脂降到 12%，一舉刷新人生最低體脂紀錄。儘管在鏡頭前呈現出讓粉絲心跳加速的性感體態，但對自我要求極高的他，卻只給自己打了 60 分的及格分數，「因為時間太趕，如果再多一點時間，我一定可以做得更好。」
除了國際品牌合作的春節形象曝光外，婁峻碩先前拍攝的燒腦懸疑劇《百萬人推理》也即將於春節檔期在串流平台登場，讓他開心之餘更大力推薦：「這部作品除了劇情精彩、不斷反轉，還有讓人意想不到的結局，加上能看到我三年前、還沒當爸爸前那種帶點『屁孩感』的模樣，粉絲真的要把握機會觀看！」
三月中旬，婁峻碩也將與老婆焦凡凡一同迎來人生最重要的「心血結晶」。面對新手爸媽的挑戰，他透露早已與焦凡凡達成「兵來將擋、水來土掩」的共識，不預設太多立場，反而更珍惜現在的兩人時光。為了替孩子存夠奶粉錢，婁峻碩今年可說是火力全開、全力衝刺，除了《百萬人推理》之外，還有多部戲劇作品陸續推出，他也透露新專輯已進入錄製衝刺階段，並表示：「2026 年會是忙碌又豐收的一年，音樂作品絕對不會讓大家等太久！」
其他人也在看
《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝
《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 2
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 36
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 34
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 45
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 21 小時前 ・ 6
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 65
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 1 天前 ・ 20
《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀
《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 1
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 1 天前 ・ 1
「火雲邪神」梁小龍離世！遺孀正式發聲：心衰竭搶救6小時
【緯來新聞網】梁小龍以周星馳執導電影《功夫》一角「火雲邪神」翻紅，昨（18日）傳出已於1月14日逝世緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陸劇推薦｜豆瓣評分Top 10！《驕陽似我》奪下冠軍！ 台灣導演作品《狙擊蝴蝶》、《雙軌》皆入榜
【文／曾心奕】近期有多部陸劇受到討論，包含台灣導演執導的《狙擊蝴蝶》、《雙軌》，還有「親媽」顧漫親自擔任編劇的《驕陽似我》，可說是現偶大爆發，部部高人氣。隨著戲劇熱播或播畢，豆瓣也陸續開分，本文依豆瓣評分列出前十名（豆瓣評分會因網友新增評分而有變動），提供給讀者參考。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
高爾宣、芮德結婚2年二寶出生 湊成「好」字笑喊：結紮去
28歲饒舌歌手高爾宣2024年公開已與大9歲歌手RED芮德結婚，並在同年迎來寶貝女兒，開啟奶爸的生活。想不到才升格人父不到一年，去（2025）年父親節前夕，他再宣布老婆懷有二胎，如今二寶順利出生，他也在社群曬出新生兒的照片。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
A-Lin喊話想登大巨蛋開個唱 將「娜魯one」改編新版本
喬山健康科技迎來50周年里程碑，18日於臺北大巨蛋盛大舉辦「喬山50感恩慈善演唱會」，卡司陣容星光熠熠。演唱會由日本療癒系歌姬夏川里美領銜揭開序幕，更邀來在「東跨」話題引爆關注的A-Lin二度站上大巨蛋舞台，氣勢與情緒同樣嗨到最高點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
反對器官買賣隔天過世！火雲邪神梁小龍「最後身影曝」 鄰居：很有精神
香港資深武打影星梁小龍因電影《功夫》中「火雲邪神」一角廣為人知，家屬證實他於本月14日因心臟衰竭離世，享壽75歲，消息曝光後震驚各界。由於梁小龍在離世前一天仍透過社群影片為打擊拐賣兒童與器官販賣發聲，時間點過於接近，引發部分網友揣測與討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 11
合夥人豪賭千萬捲款潛逃！王少偉「險遭黑道上門討債」 慘況內幕曝
節目最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。王少偉透露，曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕，他回憶當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅一晚輸掉數百萬、三天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務，捲款潛逃，讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎
藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
林志玲尪AKIRA日本節目狂放閃 大聊私房家務事
日本男星AKIRA自從娶了林志玲之後，成為道地的「台灣女婿」。今（20）他現身日本節目《NON STOP！》，雖然是以VTR形式上節目，不過內容相當精采。AKIRA在節目中大聊家事，更透露自己廚藝不錯，只不過他的拿手菜都比較粗獷，例如：咖哩、味噌湯、豬肉味噌湯。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 7