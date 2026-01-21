婁峻碩、焦凡凡「兒子預產期曝光」 當爸先露壯肌騎黑馬超狂

婁峻碩 2026 年一開春就震驚大家！他挑戰個人最大尺度，裸上身秀出精壯肌肉，爬上黑馬展現力量與美感的碰撞魅力，身穿經典開運紅的服裝與內褲，在網路上引發高度關注。他坦言，從接到邀約到正式開拍僅有 1 個多月的時間，興奮之餘卻也充滿焦慮，但面對這樣一生可能只有一次的機會，他仍決定接下挑戰，展開為期一個月的「極致減脂」魔鬼訓練。除了天天上健身房操肌，更同步進行「無味人生」的超嚴格飲控，他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯和青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」

懷孕中的老婆焦凡凡化身他的「金牌營養師」，細心詢問他吃幾克飯、幾克肉。婁峻碩嘴甜地說：「雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」短短一個月內，他成功甩肉 4 公斤，體脂降到 12%，一舉刷新人生最低體脂紀錄。儘管在鏡頭前呈現出讓粉絲心跳加速的性感體態，但對自我要求極高的他，卻只給自己打了 60 分的及格分數，「因為時間太趕，如果再多一點時間，我一定可以做得更好。」

廣告 廣告

婁峻碩露壯肌騎黑馬。（圖／Calvin Klein 提供）

除了國際品牌合作的春節形象曝光外，婁峻碩先前拍攝的燒腦懸疑劇《百萬人推理》也即將於春節檔期在串流平台登場，讓他開心之餘更大力推薦：「這部作品除了劇情精彩、不斷反轉，還有讓人意想不到的結局，加上能看到我三年前、還沒當爸爸前那種帶點『屁孩感』的模樣，粉絲真的要把握機會觀看！」

三月中旬，婁峻碩也將與老婆焦凡凡一同迎來人生最重要的「心血結晶」。面對新手爸媽的挑戰，他透露早已與焦凡凡達成「兵來將擋、水來土掩」的共識，不預設太多立場，反而更珍惜現在的兩人時光。為了替孩子存夠奶粉錢，婁峻碩今年可說是火力全開、全力衝刺，除了《百萬人推理》之外，還有多部戲劇作品陸續推出，他也透露新專輯已進入錄製衝刺階段，並表示：「2026 年會是忙碌又豐收的一年，音樂作品絕對不會讓大家等太久！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導