婁峻碩倒數當爸！首公開「寶寶性別」跨年陪焦凡凡一起過

饒舌歌手婁峻碩今（14）日擔任2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」表演嘉賓，他去年底與交往8年的焦凡凡登記結婚，夫妻倆於今年9月宣布懷孕喜訊，如今已進入孕期中後段，婁峻碩也公開寶寶性別。

婁峻碩今日一出場便掀起全場轟動，帶來〈No Rush〉、〈刀〉、〈鑰匙還你〉、〈不小心〉、〈一首歌〉及〈COLORFUL〉 炒熱全場氣氛，結束演出後於他接受後台訪問，被問及寶寶性別，婁峻碩也透露是兒子，興奮表示：「我很開心，有一個好兄弟，已經想好我想跟他做的事。」

婁峻碩提到，夫妻倆沒有特別設想寶寶的性別，但因為焦凡凡懷孕後肚子比較圓，看起來也變漂亮，兩人用民間習俗來看都以為會是女生，沒想到最後卻是兒子，至於寶寶小名，婁峻碩則不願透露，十分享受即將當爸的生活，笑說：「現在還是快樂階段，3個月後就不確定了。」

談及老婆焦凡凡的狀態，婁峻碩則說她目前就是「快樂媽媽」的狀態，接下來會挺著孕肚主持跨年，讓他很是擔心，但仍支持老婆工作，夫妻倆一同在屏東跨年，他也將陪伴焦凡凡到最後，沒有接其他場演出。



