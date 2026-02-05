婁峻碩倒數一個月當爸 SANDRO發表會上自爆生完送給爸媽顧

婁峻碩與程予希演繹SANDRO 2026春夏男女裝系列，展現品牌一貫的法式優雅美學。（SANDRO提供）

為宣傳新戲《百萬人推理》，婁峻碩與程予希連袂出席法國品牌SANDRO 2026春夏系列記者會，對於下個月將升格新手爸爸，婁峻碩貼心表示想陪著一起進產房，也將月嫂多請2個月讓未來交接順暢，至於成為一家三口後的情人節？他笑說要丟包給爸媽。

婁峻碩因為馬上要迎接愛子到來成為記者會採訪焦點，他透露「這幾天有感覺到壓力慢慢變大，責任感變重的感覺」；不過因他在新劇中飾演屁孩網紅，現實卻要準備當爸，心情相當矛盾：「演出時要給人一個屁孩感覺，但現實生活中又同時要變成一個爸爸，這超級卡的」。

婁峻碩示範回歸品牌極簡基因的男裝。（SANDRO提供）

下週的2月14日是「產前最後一個兩人世界的情人節」，他表示預計帶老婆吃頓好料度過，至於未來的情人節？他幽默回應：「小孩出生之後，我可以把他送給爸媽。」他說很希望能進產房陪產：「但還是有接幾個賺錢的工作…我也擔心時機不巧，但當然很希望自己是在場的。」

發表會在書香與建築美學交織的場域中，完整呈現法國巴黎時裝週秀場原裝陳列。（SANDRO提供）

單身的程予希透露西洋情人節將會工作或與愛犬共度，她剛從溫哥華遊學回台，雖然班上有不少韓國與巴西的同學，自己也對異國戀抱持開放態度，不過因為多半與同行的友人一起行動，因此沒有豔遇發生。

程予希穿出品牌女裝以流動剪裁與細膩材質展現的多面向女性風格。（SANDRO提供）

