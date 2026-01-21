婁峻碩只穿紅內褲現身！挑戰最大尺度 1個月「極限減脂」

【緯來新聞網】歌手婁峻碩目前除了是準爸爸以外，工作也滿滿滿，近日合作時尚品牌Calvin Klein 拍攝春節形象片，他一個月內特別求助教練進行一個月「極致減脂」的魔鬼訓練，除了天天上健身房操肌，更展開「無味人生」超級飲控，他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯與青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」

婁峻碩裸身躍馬登國際時尚舞台拍攝CK春節形象大片展現性感體魄。（圖／Calvin Klein提供）

這段魔鬼訓練的日子，也意外成為婁峻碩與老婆焦凡凡的超甜日常，他透露老婆得知後不僅當起啦啦隊全力支持，更化身為「金牌營養師」親自為他備餐，每天嚴格把關飯量與肉量，「她會細心問我今天要吃幾克的飯？幾克的肉？雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」在老婆的神助攻下，婁峻碩在短短一個月內成功甩肉 4 公斤，體脂更飆降至 12 左右，一舉刷新他人生中的最低體脂紀錄！儘管在鏡頭前呈現出讓粉絲連紅心跳的性感體魄，但對自我要求極高的他卻僅給自己打出 60 分的及格分數，「因為時間太趕，如果時間再充裕一點，我一定能做得更好！」

婁峻碩為身材進行一個月「極致減脂」的魔鬼訓練。（圖／Calvin Klein提供）

除了拍攝前積極進行身材管理訓練，有著處女座要求完美個性的婁峻碩為了在鏡頭前呈現最佳狀態，竟然使出「隨行教練」大絕招，直接把自己的私人教練帶到拍攝現場隨操隨練，在長達 8 小時的馬拉松式拍攝中，只要導演一喊卡，他便抓緊時間抓著教練指導自己重訓，只為了讓肌肉維持在最緊繃的「充血狀態」！由於拍攝過程中橫跨三個外景及一個攝影棚，還得同步切換平面與動態拍攝，讓在休息空檔同步「操肌」的婁峻碩完全沒有喘息空間，甚至一度直呼「真的沒力了！」

婁峻碩把自己的私人教練帶到拍攝現場隨操隨練。（圖／Calvin Klein提供）

他苦笑說：「為了讓每一CUT都看起來有肌肉膨脹且兼顧力與美感覺，所以得一直重複訓練，到最後兩卡的時候，連教練都搖頭說『不行了』，因為肌肉已經徹底沒力，完全充不起來！」儘管身體瀕臨極限，但現場工作人員此起彼落的稱讚聲，成了他最強的強心針，婁峻碩表示：「很感謝團隊在過程中一直給我滿滿的情緒價值讓我保持自信，即使一些高難度動作也能成功克服！」

休息空檔同步「操肌」的婁峻碩完全沒有喘息空間。（圖／Calvin Klein提供）

除了合作春節形象照，婁峻碩先前所拍攝的燒腦懸疑劇《百萬人推理》終於要在春節檔期於串流平台登場，他推薦：「這部片除了劇情精彩、不斷反轉，有讓人一想不到的結局外，加上能看到我三年前還沒當爸爸前那種帶點『屁孩感』的模樣，粉絲真的要把握機會看這部戲！」除了代言、戲劇作品陸續推出。



婁峻碩也將在今年三月中旬與老婆焦凡凡一同迎來人生最重要的「心血結晶」，面對新手爸媽的挑戰，婁峻碩透露早與老婆焦凡凡達成「兵來將擋、水來土掩」的默契，且夫妻倆不預設太多立場，反而更珍惜現在的兩人時光。為了幫孩子存夠奶粉錢，婁峻碩今年可說火力全開全力衝刺，除了《百萬人推理》外，還有多部戲劇作品待發，他更透露新專輯也已進入錄製衝刺階段，並表示：「2026 會是忙碌且豐收的一年，音樂作品絕對不會讓大家等太久！」

