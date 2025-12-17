婁峻碩才公開寶寶性別！焦凡凡不藏了 震撼宣布「重大新喜訊」

記者蔡維歆／台北報導

焦凡凡、婁峻碩宣布做人成功。（圖／翻攝自焦凡凡IG）

婁峻碩和焦凡凡去年登記結婚，今年9月宣布懷孕，上周他揭曉老婆肚中寶寶性別：「是兒子！我已經想好以後要一起跟他做好多事，打電動打籃球，想和兒子當兄弟。」對兒子的到來相當期待。如今屏東縣政府迎接2026年跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》，即將於12月31日晚間7時在屏東體育館前草地熱鬧登場。

屏東跨年卡司曝光。（圖／屏東縣政府文化處提供）

今年屏東縣政府邀請橫跨情歌、嘻哈、原民等多種風格卡司，由剛完成《夜遊》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會的全民情歌天后「丁噹」，帶來最療癒人心的歌聲，同時也帶著8位「帥哥」女舞者挑戰歷屆唱跳男神的經典歌曲，讓觀眾跟著她一起嗨翻屏東。近期剛獲得迷你劇集（電視電影）男主角獎肯定的鳳小岳將攜手樂團「壓克力柿子」現身舞台，展現滿滿的音樂能量。饒舌歌手婁峻碩SHOU將甜蜜同框主持人焦凡凡，帶來多首婁式金曲；以細膩唱腔著稱的幸福歌姬梁文音，也將演繹多首動人情歌。台語嘻哈組合草屯囝仔則以魅力四射的節奏演出人氣作品，排灣族歌手 Utjung 舞炯恩將與舞者帶來勁歌熱舞的震撼演出。

入圍第36屆金曲最佳華語女歌手陳忻玥與新生代才子李杰明攜手合唱，共譜浪漫樂章；三度受邀的全方位男神小樂吳思賢則再次陪伴大家在屏東跨年。以及來自屏東在地的饒舌歌手大成及高雄人氣創作歌手 Willy簡嘉彣將帶來他們的人氣作品；此外金曲歌后朱海君與歌手彭佳霓，分別以細膩嗓音詮釋台語與客語經典歌曲，展現多元文化特色。最後，將由人氣男團 FEniX 壓軸登場，他們將以滿滿的青春活力陪伴歌迷，一同迎接 2026 年的第1天。

