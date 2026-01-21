婁峻碩挑戰螢幕最大尺度 裸身躍馬登國際時尚舞台

婁峻碩挑戰最大尺度，展現傲人身材。（Calvin Klein提供）

婁峻碩新年一開春就給大家「好看」！不僅獲得各大國際時尚品牌青睞頻頻出席活動，近期更受邀參與國際精品春節形象照，首次挑戰個人螢幕最大尺度，僅著一件「經典開運紅」內褲「半裸」入鏡，更躍上黑馬展現力與美的碰撞魅力，象徵在新一年「一馬當先」衝向國際，事業如同這身鴻運正紅般一路奔騰、馬到成功！

能與國際精品合作春節形象大片，婁峻碩坦言是人生中「夢想成真」的時刻，他透露自接到正式邀約到開拍僅有一個月多的準備時間，讓他興奮之餘卻也充滿焦慮，「當時得知好消息後第一個反應是『我現在的身材真的可以拍嗎？』但又想到這樣的好機會一生可能只有一次，就算硬著頭皮也要上！」

婁峻碩裸身躍馬國際時尚舞台。（Calvin Klein提供）

為了能在鏡頭前展現更精實的身材，他特別求助教練進行一個月「極致減脂」的魔鬼訓練，除了天天上健身房操肌，更展開「無味人生」超級飲控，他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯與青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」

值得一提的是，這段魔鬼訓練的日子，老婆不僅當起啦啦隊全力支持，更化身為「金牌營養師」親自為他備餐，每天嚴格把關飯量與肉量，「她會細心問我今天要吃幾克的飯？幾克的肉？雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」

婁峻碩拍攝春節形象大片，象徵馬到成功。（Calvin Klein提供）

在老婆的神助攻下，婁峻碩在短短一個月內成功甩肉 4 公斤，體脂更飆降至 12％ 左右，一舉刷新他人生中的最低體脂紀錄！不過對自我要求極高的他僅給自己打出 60 分的及格分數，「因為時間太趕，如果時間再充裕一點，我一定能做得更好。」

此外，婁峻碩先前拍攝的燒腦懸疑劇《百萬人推理》終於要在春節檔期於串流平台隆重登場，他開心之餘更大力推薦，「這部片除了劇情精彩、不斷反轉，有讓人一想不到的結局外，加上能看到我3年前還沒當爸爸前那種帶點『屁孩感』的模樣，粉絲真的要把握機會看這部戲！」婁峻碩也將在3月中旬與老婆焦凡凡一同迎來人生最重要的「心血結晶」，面對新手爸媽的挑戰，婁峻碩透露早與老婆焦凡凡達成「兵來將擋、水來土掩」的默契，且夫妻倆不預設太多立場，反而更珍惜現在的兩人時光。他更透露還有多部戲劇作品待發，新專輯也已進入錄製衝刺階段，並表示：「2026 會是忙碌且豐收的一年，音樂作品絕對不會讓大家等太久！」

